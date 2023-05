To dobrze! To służy Polsce! - polscy olimpijczycy dwudziestolecia międzywojennego

Polacy nie chcą 800 plus w obawie przez inflacją? Podwyżka 500 plus podbije drożyznę

Kursy walut [29.05.2023]. O ile złoty osłabił się do głównych walut?

W poniedziałek ok. godz. 7.00 osłabił się względem kursu otwarcia o 0,20 proc. do euro, które kosztowało nieco ponad 4,53 zł; stracił 0,05 proc. względem dolara amerykańskiego, do 4,22 zł, a także 0,11 proc. wobec franka szwajcarskiego, kosztującego ponad 4,66 zł.

W piątek ok. godz. 17.00 euro prawie 4,53 zł, dolar blisko 4,23 zł, a frank szwajcarski 4,66 zł.

