Kursy walut 31.12.2025. Spadki złotego i szybkie odrabianie strat

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-31 9:03

Kursy walut 31.12.2025. Euro (EUR) kosztuje 4,23 zł; dolar (USD) 3,60 zł; franka szwajcarski (CHF) 4,54 zł; funt szterling (GBP) 4,85 zł. Złoty zaliczył spadek względem głównych walut, ale odrabia straty.

Banknot stu dolarowy z wizerunkiem Benjamina Franklina wśród innych banknotów dolarowych oraz monety centowej. Obraz symbolizuje zmienne kursy walut, w tym umacnianie się dolara, o czym przeczytasz więcej na Super Biznes.

i

Autor: Rafastockbr Banknot stu dolarowy z wizerunkiem Benjamina Franklina wśród innych banknotów dolarowych oraz monety centowej. Obraz symbolizuje zmienne kursy walut, w tym umacnianie się dolara, o czym przeczytasz więcej na Super Biznes.

Kursy walut 31.12.2025. Wzrost dolara

Euro z głównych walut wzrosło wobec złotego najmniej na zamknięciu kosztowało 4,2260 zł - wzrost był więc nieznaczny i wyniósł zaledwie 0,0006 grosza - choć chwilowo kurs oscylował na poziomie 4,2284. Z kolei funt szterling na zamknięciu kosztował 4,8444; rano sięgnął granicy 4,85 zł; ale później złoty zaczął odrabiać straty i kurs wynosi obecnie 4,8469 (więc jest wyższy niż na zamknięciu).

Nieznaczny spadek zaliczył za to frank szwajcarski z 4,5422 do 4,5418; choć o 6 rano wzrósł do 4,5453 - później szybko spadł z górki i złoty zaczął odrabiać straty

Największy wzrost względem złotego zaliczył dolar. Na zamknięciu amerykańska waluta kosztowała 3,5966; dobijając przed godziną 6 do 3,6028. Później złoty zaczął odrabiać straty i kurs dolara wynosi 3,6007; niemniej jest o pół grosza wyższy niż wczoraj.

Kursy walut 31.12.2026

  • EUR/PLN 4,2266
  • USD/PLN 3,6011
  • CHF/PLN 4,5418
  • GBP/PLN 4,8469

Co wpłynie na kursy walut 31.12.2025?

Dla kursu złotego istotne mogą być dane o wskaźniku inflacji CPI w Polsce. Dla dolara kluczowe mogą być dane o kredytach hipotecznych w USA, a także o zasiłkach i rejestracji bezrobotnych. Do tego dojdą dane z rynku pali w USA.

Dla franka szwajcarskiego kluczowe będą dane o oficjalnych aktywach rezerwowych w listopadzie.

