Lichwa w Polsce. Pożyczyła 650 zł ma do oddania 80 tys. zł. Ziobro wkracza do akcji

O ile drożej kupimy waluty?

KURSY WALUT [7.04.2023] W piątek ok. godz. 7.35 złoty osłabiał się wobec euro o 0,03 proc., do 4,68 zł, wobec dolara o 0,01 proc., do 4,29 zł, a o 0,07 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, kosztującego 4,74 zł.

W czwartek ok. godz. 17.20 euro kosztowało nieco ponad 4,68 zł, dolar 4,29 zł, a frank szwajcarski 4,74 zł.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.