Kursy walut w środę [24.09.2025]. Co dzieje się z polskim złotym?

Kursy walut w środę, 24 września 2025 roku. O poranku euro kosztuje 4,26 zł, dolar amerykański 3,61 zł, funt brytyjski 4,88 zł, zaś frank szwajcarski 4,55 zł. Na rynkach walut widać stabilizację. Odnotowywane są minimalne wahnięcia w przypadku kluczowych walut. Jakie czynniki mają wpływ na kursy walut?

i Zbliżenie na ułożone warstwowo banknoty Narodowego Banku Polskiego, symbolizujące stabilizację na rynku walutowym. Na Super Biznes przeczytasz, co wpływa na kursy walut, takie jak euro, dolar, funt i frank szwajcarski.