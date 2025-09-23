• Austriacki Oberbank wycofuje wszystkie bankomaty z niemieckich oddziałów do końca września, zaskakując klientów brakiem wcześniejszej komunikacji.

• Klienci ostro krytykują decyzję, pytając o sens banku bez możliwości wypłaty gotówki.

• Bank tłumaczy się cyfryzacją i spadkiem użycia gotówki, proponując wypłaty w sklepach i na stacjach benzynowych.

• Oberbank nie jest wyjątkiem – inne niemieckie banki, jak DKB, również wycofują bankomaty z powodu wysokich kosztów utrzymania i spadku zainteresowania.

Oberbank wycofuje bankomaty w Niemczech

Austriacki Oberbank ogłosił, że do końca września zdemontuje wszystkie 46 bankomatów w niemieckich oddziałach. Pierwsze urządzenia zostały wyłączone już pod koniec lipca, co wielu klientów zaskoczyło. O zmianach w Niemczech nie zostali poinformowani – dowiadywali się dopiero na miejscu, gdy zamiast bankomatu widzieli kartki z informacją o jego demontażu.

Klienci krytykują decyzję banku

Reakcja klientów była natychmiastowa. Stefan Reng, jeden z klientów pytał retorycznie: „Jaki jest pożytek z banku, jeśli nie można wypłacić pieniędzy” - cytuje Interia. Podobne komentarze powtarzały się w niemieckich mediach, które podkreślają brak wcześniejszych komunikatów ze strony banku.

Rzecznik Oberbanku: stawiamy na cyfryzację

W odpowiedzi na krytykę przedstawiciele instytucji wskazali, że zmiany wynikają z nowych zwyczajów klientów. „W ten sposób reagujemy na zmienione zachowania klientów” – tłumaczył rzecznik banku, dodając, że coraz mniej osób korzysta z wypłat gotówkowych, a rośnie popularność płatności kartą.

Oberbank proponuje klientom, aby gotówkę wypłacali w sklepach i na stacjach benzynowych. Jednak, jak zauważają media, takie rozwiązanie ma poważne ograniczenia. W wielu punktach warunkiem wypłaty jest dokonanie zakupów, a maksymalna dostępna kwota rzadko przekracza 200 euro.

Inne banki idą tą samą drogą

To nie pierwsza tego typu decyzja banków w Niemczech. Deutsche Kreditbank (DKB) również wyłączył swoje bankomaty z końcem lipca, zachęcając klientów do korzystania z sieci partnerskich i usług cyfrowych. Jak tłumaczył rzecznik banku Hauke Kramma, wpływ na tę decyzję miały „wysokie koszty utrzymania i spadek korzystania z bankomatów”.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.