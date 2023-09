Dalsze obniżki stóp procentowych? Wiceprezes Pekao SA Jerzy Kwieciński ujawnia

Gospodarce europejskiej potrzeba obniżek stóp procentowych

Kwieciński stwierdził w rozmowie z Super Biznesem, że na ocenę tej decyzji najlepiej będzie poczekać kilka miesięcy.

-Nie tylko nasz bank centralny, ale również inne banki z naszego regionu rozpoczęły wcześniej podwyżki stóp procentowych niż EBC czy FED, dlatego można powiedzieć, że zarządzający w naszym regionie lepiej zareagowali i w tej chwili zaczął sięjuż proces obniżek, bo nie jesteśmy pierwszym krajem, który zdecydował się na taki krok. Nie wiemy też jak zachowa się w najbliższym czasie EBC i FED, ale tamtejsze rynki też się już zastanawiają, czy aby to nie koniec podwyżek - mówił Kwieciński z Pekao SA.

Jak dodał wiceprezes banku, z rynków europejskich płyną fatalne dane gospodarcze, które w głównej mierze spowodowane są właśnie przez wysokie stopy procentowe. Dlatego też coraz częściej mówi się o luzowaniu polityki finansowej. Jego zdaniem są różne strategie jedne mówią o wolniejszym obniżaniu, a inne o większym i szybszym obniżaniu, tak by dać rynkom zdecydowany sygnał - mówił Kwieciński w Karpaczu.

Obniżka stóp procentowych przekłada się na koszt kredytu przedsiębiorców,a to z kolei przekłada się również na plany inwestycyjne firm. Myślę, że przyszły rok (2024) będzie o wiele lepszy. Myślę, że PKB wzrośnie do ok. 3-4 procent. A to dobra wiadomość dla polskich firm, bo wzrost gospodarczy oznacza większy popyt. Niższe stopy procentowe, wzrost PKB, spadająca inflacja, rosnąca konsumpcja i inwestycje - podsumował Kweicński z Pekao SA.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu 2023 Jerzy Kwieciński Pekao SA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.