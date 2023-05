Szokujące słowa minister Maląg. Nie będzie 800 plus? O co chodzi?

W poniedziałek o 17.30 rozpoczęło się otwarte spotkanie w krakowskiej hali "Wisły" z udziałem lidera PO Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy oraz wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego.

Lider PO proponuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Lider Platformy Obywatelskiej podczas spotkania poruszył wiele istotnych kwestii. Odniósł się między innymi do tematu związanego z waloryzacją świadczenia 500 plus i przekształcenia go w 800 plus, a także do podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

"Jeśli chcemy naprawdę zadośćuczynić także tym, którzy ciężko pracują, nie mają znajomych w PiS-ie, rad nadzorczych, Bielan im nie zapłaci z dotacji na badania naukowe, a Ziobro z funduszu solidarności im nie da pieniędzy, więc pomyślmy o tych pracujących i to drugie sprawdzam. Przegłosujmy tego samego dnia tę kwotę wolną od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych rocznie" - zadeklarował w Krakowie Donald Tusk.

Donald Tusk o 800 plus. Padła konkretna data

Lider PO złożył również otwartą propozycję prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie świadczenia 800 plus.

"Nie pozwolę, aby KO uczestniczyła w takiej nierozumnej, nieodpowiedzialnej i ryzykownej z punktu widzenia Polski licytacji. Woleliśmy poczekać na propozycje, bo wiedzieliśmy że ona padnie. Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 zł, ta waloryzacja świadczenia 500+ o 300 zł, ona właściwie licząc przyszły rok odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny i żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję i to jest to sprawdzam wobec Kaczyńskiego, żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500+, żebyśmy zrobili to przed wyborami. Możemy to zrobić wspólnie zrobić w Sejmie tak, żeby ta waloryzacja świadczenia dla polskich dzieci stała się faktem w Dniu Dziecka, 1 czerwca, a nie na Sylwestra 2024" - podkreślił Donald Tusk w Krakowie.

