Kwota wolna od podatku nawet do 231 tys. zł! Jak skorzystać z ulgi PIT?

Rodziny z dziećmi mogą skorzystać z ulg podatkowych. Skorzystanie z odliczeń może znacznie obniżyć należny podatek a nawet uniknąć płacenia daniny.

Ulga na dzieci - komu przysługuje

Z ulgi prorodzinnej, potocznie nazywanej ulgą na dzieci, mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej, które:

* sprawują pieczę nad małoletnim dzieckiem jako rodzic lub opiekun prawny,

* utrzymują pełnoletnie dziecko z niepełnosprawnością (bez względu na wiek),

* utrzymują dziecko do 25. roku życia, jeśli spełnia ono określone kryteria dochodowe.

Jeśli rodzice lub opiekunowie wychowują jedno dziecko, ulga przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego. ( w przypadku, gdy dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, kryterium dochodowe nie obowiązuje.

Ulga na dzieci. Ile można odliczyć?

* 112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko (miesięcznie 92,67 zł),

* 2 000,04 zł na trzecie dziecko (166,67 zł miesięcznie),

* 2 700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (225 zł miesięcznie).

Odliczenie przysługuje łącznie obojgu rodzicom, pod warunkiem że spełniają oni wymagania do skorzystania z ulgi. Rozliczenie następuje w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O, w którym należy podać dane dzieci oraz kwotę przysługującego odliczenia.

Ważne! Ulga na dzieci nie obowiązuje w rozliczeniu PIT-36L oraz PIT-28.

Ulga dla rodzin 4 plus

Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z ulgi dla rodzin 4 plus. Przysługuje ona rodzicom, którzy wychowują co najmniej czworo dzieci, i pozwala na zwolnienie z podatku PIT przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Jak wylicza bankier.pl - przy rozliczeniu na skali podatkowej, gdzie dodatkowo obowiązuje kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł, rodzic czworga dzieci nie zapłaci PIT do przychodu 115 528 zł. Jeśli oboje rodzice korzystają z ulgi, to unikną płacenia podatku dochodowego od kwoty aż 231 056 zł.

Co ważne - ulga przysługuje nawet w sytuacji, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia danego roku. Jeśli w ciągu roku ulga nie była uwzględniana w zaliczkach na podatek, rodzice mogą rozliczyć ją w zeznaniu rocznym i odzyskać nadpłacony PIT. Aby skorzystać z ulgi trzeba wypełnić formularz PIT-DZ lub wskazać ulgę w załączniku PIT/O do swojego rozliczenia podatkowego.

Ulgi można łączyć

Podatnicy wychowujący co najmniej czwórkę dzieci mogą korzystać jednocześnie z obu ulg – zarówno z ulgi na dzieci, jak i z ulgi dla rodzin 4 plus.

