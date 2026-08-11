Ponad 1,1 miliona cudzoziemców pracuje w Polsce

Najnowsze dane GUS pokazują, jak mocno zmienił się polski rynek pracy. Na koniec lutego 2026 roku pracę w Polsce wykonywało ponad 1 mln 132 tys. cudzoziemców.

To oznacza wzrost o 7,1 proc. w ciągu roku, czyli o około 75 tys. osób. Zagranicznych pracowników przybywa również z miesiąca na miesiąc. W porównaniu z końcem stycznia ich liczba zwiększyła się o 13,4 tys., czyli o 1,2 proc.

To pokazuje, że firmy w Polsce nadal chętnie sięgają po pracowników spoza kraju.

Ukraińcy zdecydowanie na pierwszym miejscu

Niespodzianki nie ma. Największą grupę cudzoziemców pracujących w Polsce stanowią obywatele Ukrainy. Według danych GUS pod koniec lutego było ich 769,3 tys.

W ciągu roku ich liczba zwiększyła się aż o 60,4 tys. osób, czyli o 8,5 proc. W ciągu zaledwie miesiąca przybyło ich natomiast 11,6 tys. – to wzrost o 1,5 proc.

Ukraińcy stanowią już 67,9 proc. wszystkich cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział w rynku zwiększył się w ciągu roku o 0,9 punktu procentowego.

Na każde 100 zagranicznych pracowników w Polsce prawie 68 to Ukraińcy.

Większość pracujących cudzoziemców to mężczyźni

Wśród zagranicznych pracowników nadal dominują mężczyźni. Pod koniec lutego stanowili oni 59,9 proc. wszystkich cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce.

Ich udział był tylko nieznacznie wyższy niż rok wcześniej. W porównaniu z lutym 2025 roku liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 6,9 proc., natomiast liczba mężczyzn wzrosła o 7,2 proc.

W ciągu miesiąca zarówno kobiet, jak i mężczyzn przybyło po 1,2 proc.

Co trzeci cudzoziemiec pracuje na zleceniu

Dane GUS pokazują również, na jakich zasadach pracują cudzoziemcy. Pod koniec lutego 429,1 tys. osób, czyli 37,9 proc. wszystkich cudzoziemców wykonujących pracę, realizowało wyłącznie umowy zlecenia i umowy pokrewne.

To o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu ze styczniem liczba takich pracowników zwiększyła się o 0,9 proc.

Oznacza to, że umowy cywilnoprawne nadal odgrywają bardzo dużą rolę w zatrudnianiu pracowników z zagranicy.

Cudzoziemcy coraz ważniejsi dla polskich firm

Liczby GUS nie pozostawiają wątpliwości. Zagraniczni pracownicy stali się ważną częścią polskiego rynku pracy. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 75 tys., a w samym lutym przekroczyła 1,13 miliona.

Największą grupę stanowią Ukraińcy, ale na polskim rynku pracy obecni są również obywatele innych państw. Przy rosnącej liczbie cudzoziemców ich znaczenie dla polskich przedsiębiorstw będzie prawdopodobnie coraz większe.

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