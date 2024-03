Spis treści

Marnowanie żywności i strata wody są ze sobą ściśle powiązane. Produkcja jedzenia wymaga ogromnych ilości wody, a wyrzucanie jedzenia oznacza marnowanie nie tylko produktu, ale i wody zużytej do jego wyprodukowania.

Ile marnujemy żywności, a z nią wodę?

Na całym świecie ponad jedna trzecia wyprodukowanej żywności kończy w koszu. W okresie Wielkanocy ten problem pogłębia się, ponieważ w tym czasie ilość wyrzucanej żywności może być nawet 2-3 razy większa niż w pozostałych miesiącach. Badania przeprowadzone przez Too Good To Go potwierdzają tę tendencję, wykazując, że aż 38% Polaków przyznaje się do wyrzucania jedzenia po świętach. Jednocześnie produkcja żywności pochłania znaczne ilości zasobów, takich jak ziemia, energia i woda, której deficyt staje się coraz bardziej odczuwalny. Globalnie aż 70% całkowitego zużycia słodkiej wody przypada na rolnictwo. Wielkanoc może więc stanowić doskonałą okazję do refleksji nad tym problemem.

Jak duży jest ślad wodny wyrzucanych potraw wielkanocnych?

Według badania Kantar Public przeprowadzonego dla firmy Too Good To Go, wśród najczęściej wyrzucanych produktów po Wielkanocy znajdują się symbole świąt, takie jak: sałatka jarzynowa (62%), pieczywo (39%), różnego rodzaju szynki (25%), owoce i warzywa (23%), baranek z cukru (23%) oraz jajka na twardo (21%).

Dane Hoekstra & Water Footprint Network (2017) ujawniają, że woda zużywana do produkcji żywności przewyższa tę, którą spożywamy bezpośrednio.

Przyjrzyjmy się bliżej śladom wodnym popularnych potraw wielkanocnych:

Bochenek chleba (500 g): 804 litry wody, czyli ponad 3200 szklanek! To równowartość 40 pryszniców trwających 5 minut!

Jajko (60 g): 196 litrów wody, wystarczająca ilość na napełnienie dużej wanny!

Schab wieprzowy (250 g): 1503 litry wody, co odpowiada 150 cyklom mycia naczyń w zmywarce!

i Autor: Too Good To Go Ślad wodny wielkanocnych produktów spożywczych

– Te dane pokazują, jak ogromne ilości wody kryją się za pozornie niepozornymi produktami. Świadome wybory żywieniowe podczas świąt mogą znacząco zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne. W ramach Światowego Dnia Wody (22 marca) i Wielkanocy podnosimy świadomość, jak ogromne ilości bezcennej wody zużywamy na próżno, marnując dobrą żywność – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Director Too Good To Go. – Jedzenie ma prawdziwą wartość nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także ze względu na zasoby niezbędne do jego produkcji. Właśnie dlatego globalne wyzwanie, jakim jest niemarnowanie żywności, stwarza tak ogromną szansę, by przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jeśli będziemy marnować mniej, nie tylko ograniczymy jedno z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych, ale także unikniemy niepotrzebnego zużycia wody – dodaje.

Co możemy zrobić, aby świętować Wielkanoc bez marnowania wody?

Planujmy zakupy i gotujmy tyle jedzenia, ile faktycznie zostanie zjedzone.

Wykorzystujmy resztki jedzenia do przygotowania innych potraw.

Wybierajmy lokalne i sezonowe produkty.

Ograniczmy spożycie mięsa.

Podczas zmywania naczyń używajmy zmywarki tylko wtedy, gdy jest pełna.

Zbierajmy deszczówkę do podlewania roślin.

Pamiętajmy:

Jedzenie to dar, nie marnujmy go!

Dbamy o planetę, dbając o to, co mamy na talerzu!

