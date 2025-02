Lekarz w prywatnym gabinecie może przepisać darmowe leki dla seniorów

Rząd Tuska ogłosił nowy program dopłat "Klucz do mieszkania". Co zawiera?

Darmowe leki dla seniorów

W piątek 14 lutego 2025 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak podaje PAP, zakłada ona, że recepty na bezpłatne leki dla pacjentów - dzieci do 18. roku życia i seniorów po ukończeniu 65. roku życia - mogą wystawić wszyscy lekarze, niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ, czy go nie mają, czyli także w ramach prywatnej praktyki. Roczny koszt rozszerzenia uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów resort zdrowia oszacował na około 415 mln zł.

Do tej pory recepty na bezpłatne leki dla seniorów i dzieci mógł wystawiać jedynie lekarz, który zawarł umowę z NFZ w jednym z trzech zakresów - podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej lub leczeniu szpitalnym. Takie uprawnienia ma też tzw. lekarz emeryt, który wystawia receptę dla siebie albo swoich najbliższych oraz część pielęgniarek. Teraz to się zmienia.

Lista darmowych leków

Od 1 września 2023 r. dzieci i seniorzy mogą otrzymać bezpłatnie lek, który znajduje się w wykazie ministra zdrowia. Warunkiem do otrzymania leku nieodpłatnie jest także zdiagnozowane u pacjenta schorzenie, które znajduje się w wykazie dla danego leku. NA liście znajdują się leki stosowane przy leczeniu wielu chorób m.in. okulistyczne, na cholesterol i nadciśnienie, przeciwzakrzepowe, na cukrzycę, choroby płuc, przeciw dnie moczanowej, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe.

