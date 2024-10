Lekarze przeciwko projektowi rządu Tuska. Porozumienie Rezydentów OZZL reaguje na plany Ministerstwa Zdrowia

Co się zmienia?

Lekarze przeciwni rozwiązaniom proponowanym przez resort zdrowia

Jak twierdzi w rozmowie z Super Biznesem Sebastian Goncerz przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, taki zapis prowadzi do sytuacji, w której może dochodzić przy wyborze władz Centrum do nadużyć.

"Stanowczo sprzeciwiamy się uzależnieniu wybieraniu kadr Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przez polityków" - poinformował.

"Uważamy, że prawo powinno być tworzone z założeniem, że ktoś może wykorzystywać je w sposób niehonorowy. Centralne sterowanie może mieć negatywne skutki dla jakości kształcenia podyplomowego" -uważa przewodniczący Goncerz.

Jednocześnie jak przypomina "była taka sytuacja rok temu, w której minister Czarnek korzystając z kontroli nad Polską Komisją Akredytacyjną chciał ją obstawić przedstawicielami nowych kierunków lekarskich. Mamy precedens zagrożeń płynących z takiej kontroli." - mówi przewodniczący OZZL w rozmowie z Super Biznesem.

Młodzi lekarze uważają, że jest to próba politycznego podporządkowania niezależnej organizacji.

Według portalu "Rynek Zdrowia" w wersji projektu po konsultacjach publicznych nowelizacji ustawy o CMKP ministerstwo zaproponowało odwołanie dyrektora Piotra Krysta wybranego przez Kolegium Elektorów i powołanie własnego zespołu do wyboru następcy.

Cytowany przez portal, dyrektor Kryst, uważa, że "to niebezpieczny precedens godzący w niezależność naszej instytucji. Centralizacja zniszczy niezależność, transparentność i obiektywizm procesu akredytacji i może być niebezpiecznym polem do nadużyć".

Resort zdrowia wyjaśnia, że za organizację systemu kształcenia kadr medycznych odpowiedzialność ponosi minister zdrowia, dlatego "nie można w tym wypadku przyznawać CMKP autonomii w zakresie wyboru jego władz, analogicznej do autonomii publicznych uczelni wyższych".

Jak informuje portal resort jednocześnie wskazuje, że planowane zmiany nie przesądzają o odwołaniu prof. Krysta z funkcji. Będzie on mógł bowiem "przystąpić do konkursu na to stanowisko".

Rząd zajmie się projektem we wtorek 22 października. Nowelizacja miałaby wejść w życie maksymalnie do końca 2024 r., a dwa miesiące po jej wejściu w życie, Ministerstwo Zdrowia rozpisałoby konkurs na następcę wybranego w sierpniu obecnego dyrektora prof. CMKP Piotra Krysta.

