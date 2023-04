Lex Kaczyński wchodzi w życie! Za brak przeprosin zapłacisz do 15 tys. zł kary

Jarosław Kaczyński vs Radosław Sikorski. Konflikt polityczny

W 2016 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie udzielonym portalowi Onet.pl zarzucił Radosławowi Sikorskiemu "zdradę dyplomatyczną" związaną z katastrofą smoleńską. Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej złożył w sądzie pozew. Kilka miesięcy temu sąd nakazał publikację przeprosin w portalu Onet.pl. Jak przypomina portal money.pl koszty publikacji oszacowano na ponad 708 tys. zł miał ponieść sam Jarosław Kaczyński.

W związku z tak wysoką zasądzoną kwotą oraz sugestiami ze strony PiS, że "musiałby sprzedać dom żeby je pokryć" - w ekspresowym tempie zlecono nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego.

Lex Kaczyński wchodzi w życie. Czego dotyczy nowelizacja?

Zgodnie z nowelizacją "jeżeli dłużnik nie składa oświadczenia odpowiedniej treści, mimo wyznaczenia mu terminu pod groźbą grzywny, sąd wymierzy mu karę do 15 tys. zł i nakaże zamieszczenie przeprosin na jego koszt w Monitorze Sądowym i Gospodarczym". Zmiany te zostały przez polityków opozycji określone mianem "lex Kaczyński".

Nowe przepisy wchodzą w życie 15 kwietnia 2023 roku. "W nowelizacji procedury cywilnej, wprowadzającej nowe zasady wykonywania wyroków w sprawach dóbr osobistych utrzymano też w art. 19 ust. 7 regułę intertemporalną, zgodnie z którą znajdą one zastosowanie także w sprawach wszczętych przed wejściem nowelizacji w życie, czyli przed 15 kwietnia 2023 r." - informuje serwis prawo.pl.

Krytyka ze strony ekspertów. Nowe przepisy zachęcą do naruszania dóbr osobistych?

Eksperci z zakresu prawa cywilnego krytykują znowelizowane przepisy, podkreślając, że choć poprzednie nie były idealne to aktualne są znacznie gorsze. "Ustawodawca wyłączył stosowanie art. 1052 kpc., w myśl którego w jednej sprawie można łącznie nałożyć grzywny do miliona złotych. W razie niewykonania wyroku nakazującego publikację przeprosin grzywna nie może być wyższa niż 15 tys. zł. Trudno oprzeć się wrażeniu, że może to wręcz zachęcać do naruszania dóbr osobistych" - wyjaśnia dr hab. Marcin Dziurda z Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z portalem prawo.pl.

