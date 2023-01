Zmiany w Kodeksie Pracy dla wybranych? W ustawie jest kilka haczyków

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Jakie zmiany czekają pracowników i pracodawców?

W najbliższą środę (25 stycznia 2023 roku) Sejm zajmie się nowelizacją Kodeksu Pracy. W projekcie znajdują się między innymi kwestie związane z wydłużeniem urlopu rodzicielskiego. "Jeżeli chodzi o urlop rodzicielski, dochodzi 9 tygodni niepodzielnego urlopu, który będzie dedykowany dla ojców. W związku z tym urlop rodzicielski będzie wynosił 41 tygodni lub 43 tygodnie, jeżeli urodzą się bliźniaki" - wyjaśniała na początku stycznia Marlena Maląg minister rodziny i polityki społecznej. W proponowanych rozwiązaniach są jednak "haczyki".

Projekt nowelizacji zakłada między innymi wprowadzenie opieki nad członkiem rodziny. "Opieka będzie pięciodniowa, lecz nie otrzymamy za nią wynagrodzenia" - informuje dziennik "Fakt". W przypadku wykorzystania dwóch dni urlopu od siły wyższej pracownik może liczyć na 50 proc. wynagrodzenia.

Nowy Kodeks Pracy. Niektóre zmiany tylko dla wybranych

Ministerstwo zakłada, że "z dodatkowych 16 godzin można skorzystać ze względu na niezapowiedziane sytuacje życiowe czy nagłe problemy podczas dojazdu do pracy". "Pracodawca nie będzie mógł odmówić udzielenia takiego wolnego od pracy, o ile pracownik złoży stosowny wniosek (najpóźniej w dniu korzystania z takiego zwolnienia)" - przytacza "Fakt".

Rząd ma również w planach wprowadzenie elastycznego czasu pracy. Nie będzie on jednak przysługiwał wszystkim pracownikom. Skorzystają z niego wyłącznie rodzice dzieci do lat 8. Jak wyjaśnia portal money.pl założeniem elastycznego czasu pracy jest to, że rodzic będzie mógł przerwać wykonywanie obowiązków służbowych na pięć godzin, żeby wrócić do nich później. Na skorzystanie z tego rozwiązania zgodę będzie musiał wyrazić pracodawca.

Dodatkowa przerwa w pracy? Nie dla wszystkich

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie dodatkowego wolnego kwadransa (aktualnie przy sześciu godzinach pracy można skorzystać z 15-minutowej przerwy). Osobom pracującym powyżej 9 godzin będzie przysługiwał dodatkowy kwadrans przerwy. Jak przytacza dziennik "Fakt", w przypadku "gdy dobowy wymiar czasu pracy pracownika będzie dłuższy niż 16 godzin, pracownikowi ma przysługiwać po 16 godzinie pracy kolejna przerwa trwająca co najmniej 15 minut (trzecia przerwa)".

