i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła w 2024 r. ma ułatwić poradzenie sobie z rachunkami.

Rachunki za prąd

Liczniki do zdalnego odczytu niedługo będzie miał każdy. Kto na tym straci?

Polacy są zmuszeni do oszczędzania prąd, by nie zbankrutować. Okazuje się, że niebawem nie będzie częstych wizyt inkasenta. Wszystko będzie odczytane zdalnie. W Polsce zainstalowano już blisko 7 mln liczników zdalnego odczytu zużycia prądu, obejmujących ok. 36 proc. odbiorców energii w kraju.