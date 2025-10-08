Lidl oferuje jesienne promocje na sprzęt kuchenny, dostępne od 6 i 11 października, w tym rozdrabniacz Silvercrest® za 39,99 zł i zestaw garnków Cooker Florina za 129 zł.

Cenione garnki żeliwne Masterpro, idealne do piekarnika i wszystkich kuchenek, wracają do oferty od 11 października w cenie od 99 zł za 3L.

Od 11 października zgrzewarka próżniowa Silvercrest® Kitchen Tools 125 W będzie dostępna za 79 zł (z aplikacją Lidl Plus), czyli o 70 zł taniej.

Jesienne promocje na sprzęty kuchenne w Lidlu

Od poniedziałku, 6 października, w sklepach stacjonarnych Lidla oraz na lidl.pl dostępna jest szeroka gama akcesoriów kuchennych. Wśród propozycji znalazł się m.in. rozdrabniacz uniwersalny Silvercrest® 260 W w cenie 39,99 zł/zestaw, idealny do przygotowania soków czy przecierów. Do gotowania polecany jest zestaw 4 garnków Cooker Florina ze szklanymi pokrywkami, wykonanych ze stali nierdzewnej, dostępny za 129 zł/zestaw. W ofercie są także patelnie aluminiowe Silvercrest® od 29,99 zł/szt. oraz formy do wypieków – silikonowe (9,99 zł/szt.) i klasyczne (14,99 zł/szt.).

Garnki żeliwne Masterpro – 100 zł taniej

Od soboty, 11 października, do oferty wracają cenione garnki żeliwne Masterpro, które dostaniemy 100 zł taniej!. Garnki są dostępne w różnych pojemnościach:

* Ø 21 cm, 3 L – 99 zł/zestaw,

* Ø 26 cm, 4,15 L – 129 zł/zestaw,

* Ø 26 cm, 5,5 L – 139 zł/zestaw,

* Ø 29 cm, 5,8 L – 149 zł/zestaw.

Garnki posiadają emaliowane ścianki, są odporne na rdzę i przystosowane do wszystkich kuchenek. Doskonale rozprowadzają ciepło, sprawdzają się w piekarniku i mogą pełnić rolę naczyń żaroodpornych.

Zgrzewarka próżniowa i akcesoria Silvercrest®

Również od 11 października w promocji dostępna będzie zgrzewarka próżniowa Silvercrest® Kitchen Tools 125 W w cenie 79 zł/zestaw, czyli aż o 70 zł taniej dla użytkowników aplikacji Lidl Plus. Urządzenie nadaje się do gotowania metodą sous vide i przechowywania żywności w różnych postaciach. W zestawie znajduje się folia, a dodatkowo można kupić komplet 5 rolek XXL w supercenie 44,99 zł/zestaw.

Na miłośników porządku czeka obrotowy organizer na przyprawy Silvercrest® z 9 szklanymi pojemnikami (85 ml). Dzięki kuponowi aktywowanemu w aplikacji Lidl Plus produkt kupimy 10 zł taniej – za 29,99 zł/zestaw.

„Mój recyklomat” - jak działa system kaucyjny? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.