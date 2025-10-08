Dino rozdaje drugi produkt za darmo! Szalona promocje od 8 października

• Nowa gazetka Dino oferuje nielimitowane promocje typu „1+1 gratis”, „2+1 gratis” i „4+2 gratis”.

• Skorzystaj z okazji na wodę Rodowita (1,32 zł/szt. przy zakupie 6), sosy Pudliszki, tuńczyka Neptun i Kinder Niespodzianki w ofercie „2+1 gratis”.

• Znajdź praliny Lindt Lindor 200g za 25,99 zł (taniej o 9 zł) oraz batony kokosowe Millennium w promocji „1+1 gratis”.

• Oszczędź na świeżych warzywach (marchew za 1,79 zł/kg, papryka za 4,99 zł/kg) i żelach pod prysznic Dove przecenionych o 35% (na 12,49 zł).

Dino – promocje bez limitów

Nowa gazetka promocyjna Dino przynosi akcje, które szczególnie przyciągają uwagę. Klienci będą mogli korzystać z nielimitowanego „1+1 gratis” czy „2+1 gratis”, a także z mniej spotykanych akcji „4+2 gratis”. Dzięki temu zakupy można zrobić taniej i w większych ilościach, co szczególnie sprawdzi się przy produktach codziennego użytku.

Woda Rodowita i sosy Pudliszki

Na przykład przy zakupie sześciu butelek półtoralitrowej Rodowity z Roztocza, zapłacimy jedynie jak za cztery – średnio 1,32 zł za sztukę. W promocji „2+1 gratis” znalazły się z kolei sosy w słoikach Pudliszki – m.in. boloński i meksykański – a także puszkowany tuńczyk Neptun, desery w tubce Bobovita czy jajka Kinder Niespodzianka. Na półkach warzywnych i owocowych obniżki sięgają nawet połowy dotychczasowej ceny – marchew tanieje z 3,49 zł na 1,79 zł/kg, papryka czerwona z 8,99 zł na 4,99 zł/kg, a dynia na 1,99 zł/kg.

Praliny Lindt i Ptasie Mleczko

Wśród słodkich okazji uwagę przyciąga oferta na praliny Lindt Lindor 200 g. Cena spadła z 34,99 zł do 25,99 zł, czyli niemal o 10 zł. Warto też wspomnieć o akcji „1+1 gratis” na batony kokosowe Millennium, obowiązującej już od wtorku. Z kolei przy zakupie dwóch sztuk za Ptasie Mleczko zapłacimy tylko 13, 99 zł zamiast 21,99 zł.

Nowe rabaty obejmą także produkty praktyczne. Papierowe serwetki dekoracyjne (25 sztuk w paczce) kupimy w formule „1+1 gratis”. W promocji "2+1 gratis" kupimy znicze szklane ( różne rodzaje, czas palenia 32 h).

Kosmetyki Dove taniej

Promocje obejmą również dział kosmetyczny. Żele pod prysznic Dove, regularnie sprzedawane za 19,49 zł, zostaną przecenione o 35% i kosztować będą 12,49 zł. To propozycja, która z pewnością zainteresuje wielu klientów szukających codziennych oszczędności.

Rusza system kaucyjny w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.