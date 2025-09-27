• Lidl wprowadza jesienną kolekcję sprzętów kuchennych Silvercrest® w stylu retro, łączących design z nowoczesnością.

• W ofercie m.in. frytkownica beztłuszczowa (349 zł) i robot kuchenny (199 zł) dla miłośników zdrowego gotowania i wypieków.

• Dostępne są również blendery, tostery, czajniki i miksery w stylu retro, idealne do codziennego użytku.

• Z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy, Lidl oferuje ekspresy kolbowe (249 zł) i przelewowe (99 zł) Silvercrest® w stylu retro.

Frytkownica beztłuszczowa i robot kuchenny retro

W jesiennej ofercie Lidla znajdziemy frytkownicę beztłuszczową Air Fryer retro Silvercrest® dostępną za 349 zł – aż 50 zł taniej. Dzięki dwóm strefom pieczenia można przygotować różne potrawy jednocześnie, a 12 automatycznych programów gwarantuje szybkie i zdrowe gotowanie. Dla miłośników wypieków świetnym wyborem będzie robot kuchenny retro, 650 W Silvercrest®, dostępny za 199 zł. Osiem prędkości, funkcja pulsacyjna i planetarny system mieszania sprawiają, że przygotowanie ciasta czy kremów staje się wyjątkowo proste.

Blendery retro dla smakoszy

Na fanów kremowych zup i koktajli czeka blender ręczny 3 w 1 retro Silvercrest® (600 W), w promocji na 79,99 zł. Dzięki wymiennym końcówkom sprawdzi się jako trzepaczka, rozdrabniacz i blender w jednym. Z kolei większe porcje smoothie przygotujemy w blenderze kielichowym retro, 600 W Silvercrest®, który kupimy za 129 zł.

Retro na co dzień – tostery, czajniki i miksery

Styl retro to nie tylko design, ale też wygoda codziennego użytkowania. W promocji znajdziemy m.in. toster Silvercrest® oraz czajnik elektryczny retro, każdy w cenie 89,99 zł. Warto zwrócić uwagę również na mikser ręczny retro, 300 W Silvercrest® oraz rozdrabniacz wielofunkcyjny, oba dostępne za 59,99 zł. Miłośników domowych przetworów ucieszy natomiast maszynka do mielenia z nasadką do pomidorów, przeceniona na 159 zł.

Międzynarodowy Dzień Kawy z Silvercrest®

29 września przypada Międzynarodowy Dzień Kawy – idealna okazja, by zadbać o swoje rytuały. Lidl Polska przygotował dwa ekspresy: ekspres kolbowy retro, 1100 W Silvercrest®, dostępny za 249 zł, oraz ekspres przelewowy retro, 1000 W Silvercrest®, w cenie 99 zł. Oba urządzenia łączą funkcjonalność z elegancją, pozwalając cieszyć się kawą jak z kawiarni.

