Piratki z Lidla. Nowe składy i opakowania dla zdrowia dzieci

Lidl nieustannie udoskonala swoją ofertę, a teraz na celowniku znalazły się produkty dla dzieci. Na półkach sklepów pojawiły się odświeżone jogurty pitne i parówki Piratki – z lepszym składem i w nowych, atrakcyjnych opakowaniach. Sieć tym samym spełnia surowe normy WHO dotyczące żywności dla najmłodszych.

Zdrowy skład to podstawa

Jogurty pitne Piratki powstają na bazie naturalnego jogurtu i przecierów owocowych (60% składu). Dodatkowo zawierają witaminę D, a nie znajdziemy w nich cukru ani sztucznych barwników. Dostępne są w czterech smakach: truskawka-banan, jagoda-banan, mango-banan oraz malina-banan.

Parówki z filetem z indyka, z piersi kurczaka oraz z szynki marki Pikok również mają prosty skład i wysoką zawartość mięsa (od 90% do 93%). Nie zawierają glutenu, barwników, konserwantów ani glutaminianu monosodowego.

Nowe opakowania – radość i przygoda

Odświeżone Piratki zyskały także nowe opakowania, które nawiązują do komiksów, graffiti i charakteryzują się żywą kolorystyką. Na opakowaniach znajdziemy hasła podkreślające walory jakościowe produktów, takie jak: „BEZ barwników”, „BEZ dodatku…”, „Witamina D” czy „60% owoców”, „Pycha składy”, „93% mięsa” czy „90% mięsa”.

Piratki – dobre dla Twoich dzieci

Zmiany w składach i opakowaniach to część większego projektu, który objął kilkanaście produktów marek własnych z linii Piratki. Oprócz jogurtów i parówek, w nowej odsłonie dostępne są m.in. filet z indyka i kurczaka marki Pikok, kabanosy drobiowe i wieprzowe oraz paluszki serowe Pilos. Wszystkie produkty przeszły reformulację zgodną z wymogami WHO, co oznacza ograniczenie zawartości soli, cukru i tłuszczów nasyconych oraz wzbogacenie składu o wartościowe składniki odżywcze.

Lidl zobowiązał się, że od 2026 roku będzie sprzedawać w opakowaniach z motywami dziecięcymi wyłącznie produkty, które spełniają kryteria zdrowej żywności określone przez WHO.które w przejrzysty sposób prezentują skład oraz korzyści zdrowotne wybranych produktów.

EKG 2024 Kamil Sobolewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polecany artykuł: Przez Trumpa Barbie będzie droższa