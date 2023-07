Lidl pilnie wycofuje produkt ze sprzedaży. Może być groźny dla dzieci

Lidl wycofuje huśtawkę ze sprzedaży

Lidl wydał ważny komunikat dla klientów. Sieć informuje, że z obrotu zostaje wycofany jeden z artykułów dla dzieci. Decyzja o usunięciu go ze sklepów została podjęta ze względów bezpieczeństwa.

- Firma OWIM GmbH & Co. KG w trosce o bezpieczeństwo konsumentów wycofuje obecnie z rynku artykuł „Huśtawka 3 w 1” marki „Playtive” o numerze (IAN) 388000_2104 (patrz tabliczka znamionowa z tyłu artykułu) – podano w komunikacie.

Produkt może stanowić zagrożenie dla korzystającego z niej dziecka. W jednostkowych przypadkach w artykule o powyżej podanym numerze nie można wykluczyć sytuacji, w której dojdzie do niekontrolowanego przechylenia siedziska huśtawki do przodu bądź do tyłu. Ze względu na możliwe ryzyko zranienia firma OWIM GmbH & Co. KG prosi zatem wszystkich klientów o zastosowanie się do niniejszego wycofania i zaniechanie dalszego użytkowania produktu – zaapelowano, przepraszając klientów za „powstałe niedogodności”. Osoby, które zakupiły towar, mogą oddać go w każdym sklepie Lidla na terenie całej Polski i otrzymać zwrot kosztów jego nabycia. Nie jest konieczne okazywanie paragonu.

