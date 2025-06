Dofinansowanie remontu łazienki – szansa na komfort i bezpieczeństwo

Dla wielu osób remont łazienki to kwestia estetyki i mody. Jednak dla osób z niepełnosprawnościami to często warunek konieczny do zachowania komfortu i bezpieczeństwa. Bariery architektoniczne mogą uniemożliwiać podstawowe czynności, takie jak wzięcie prysznica. Ich likwidacja wiąże się jednak z dużymi wydatkami. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na remont łazienki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Nawet 50 tysięcy złotych na remont łazienki

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i opiekunowie dzieci do 16. roku życia. Jakie kwoty można otrzymać?

*15 tysięcy złotych – dofinansowanie pokrywa do 80% wydatków w ramach likwidacji barier architektonicznych, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem mieszkania,

* 30 tysięcy złotych – do 95% kosztów zakupu i montażu specjalistycznego sprzętu dla właścicieli i użytkowników wieczystych,

* 50 tysięcy złotych – maksymalnie 95% kosztów likwidacji barier architektonicznych dla właścicieli lub użytkowników wieczystych mieszkań oraz dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem.

Co ważne, w każdym z przypadków, co najmniej 5% kosztów remontu trzeba pokryć z własnej kieszeni.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie z PFRON?

Pieniądze z dofinansowania mogą zostać przeznaczone m.in. na zamontowanie platform i podjazdów. Aby otrzymać wsparcie, należy spełnić kilka warunków:

* Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.* Uzyskać zgodę właściciela lokalu (jeśli mieszkanie nie należy do wnioskodawcy).

Wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności i oświadczeniem o dochodach, wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Uwaga na zaległości i wcześniejsze umowy

Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie, PCPR uwzględni ewentualne zaległości wobec PFRON oraz wcześniejsze umowy o dofinansowanie, rozwiązane z winy wnioskodawcy. Warto więc upewnić się, że wszystkie zobowiązania są uregulowane.

