Hałas nie do wytrzymania po remoncie Lidla

Problem z głośnością w sklepie pojawił się po remoncie. Wcześniej muzyka i komunikaty również były obecne, ale nie w tak uciążliwym natężeniu. Rozżaleni klienci, zwłaszcza osoby starsze, zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie, krzycząc na personel i domagając się "ściszenia muzyki".

"Zakupy w takich warunkach są nie do wytrzymania" – argumentowali klienci.

Personel sklepu tłumaczył, że nie ma możliwości regulacji głośności i że problem został zgłoszony do centrali Lidl Polska. Nikt z załogi samodzielnie nie był w stanie "wyciszyć sklepu".

Jest reakcja Lidla

Portal Spożywczy zwrócił się z pytaniem o sytuację do Aleksandry Robaszkiewicz, dyrektorki ds. corporate affairs and CSR w Lidl Polska.

Jak tłumaczy Robaszkiewicz, materiały dźwiękowe emitowane w sklepach Lidl przygotowywane są we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi, które działają zgodnie z jasno określonymi standardami technicznymi. Następnie takie same pliki dźwiękowe dystrybuowane są do wszystkich placówek. I dzieje się to centralnie, bez możliwości samodzielnej obsługi głośności przez personel danego sklepu.

Każde zgłoszenie ze strony klientów traktujemy jednak z należytą uwagą. W przypadku pojawiających się sygnałów dotyczących poziomu głośności, każdorazowo dokonujemy weryfikacji ustawień w danej placówce. Tak było również w sklepie przy ul. Jagiellońskiej w Legionowie, gdzie po sprawdzeniu ustawień, poziom dźwięku został obniżony zgodnie z aktualnymi parametrami obowiązującymi w naszych placówkach – zapewnia Aleksandra Robaszkiewicz.

Regulacja dźwięku tylko przez specjalistów

Robaszkiewicz dodaje, że system nagłośnienia wykorzystywany w sklepach Lidl jest częścią złożonego rozwiązania technicznego, które obsługuje również inne elementy wyposażenia w placówkach. Z tego względu dostęp do niego mają wyłącznie przeszkoleni specjaliści, a jego regulacja nie jest możliwa z poziomu urządzeń znajdujących się w biurze sklepu.

Każda placówka różni się pod względem powierzchni i układu przestrzennego, co wpływa na sposób rozchodzenia się dźwięku. Dlatego ewentualne zmiany w poziomie głośności wymagają indywidualnej analizy serwisu technicznego, aby zapewnić optymalne warunki dla klientów i pracowników.

Impact 2025 - Omenaa Mensah Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.