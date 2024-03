Lidl porównał swoje ceny do konkurencji! Gdzie jest taniej?

Lidl - niskie ceny w całej Polsce

Lidl Polska porównał wartości 15 przykładowych produktów w swoich sklepach oraz u konkurencji. Tym razem sieć wzięła na tapet ceny w jednym mieście – w Poznaniu. Łącznie sprawdzono ceny w 10 sklepach stacjonarnych Lidl oraz 10 sklepach stacjonarnych konkurencji. Ze spotu wynika, że we wszystkich sklepach Lidl Polska porównywane produkty oferowane są w takiej samej, niskiej cenie. Druga odsłona kampanii reklamowej ponownie czerpie z kreatywnego formatu, inspirowanego stylizacją na wiadomości międzynarodowych kanałów informacyjnych.

Lidl tańszy od konkurencji

W tym samym mieście w każdym sklepie Lidl ceny koszyka 15 przykładowych produktów są takie same i niższe niż u konkurencji.

— "Z naszych obserwacji wynika, że różnice w cenie za identyczny zestaw przykładowych produktów między sąsiednimi dzielnicami u naszych konkurentów mogą osiągać ponad 17 zł. Ceny różnią się nie tylko na poziomie regionów, lecz nawet w obrębie jednego miasta! W Lidl Polska do klientów podchodzimy uczciwie i odpowiedzialnie. Naszym celem jest zapewnienie każdemu niskich, atrakcyjnych cen i wysokiej jakości produktów. Dodatkowo klienci mogą korzystać ze zniżek w aplikacji Lidl Plus na terenie całego kraju."— mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska.

Elektroniczne cenówki w Lidlu

We wszystkich sklepach Lidl Polska od października 2023 r. funkcjonuje innowacyjny system ESL, czyli elektroniczne cenówki (etykiety cenowe). Wyglądem przypominają klasyczne ramki z cenami, ale są bezpośrednio połączone z systemem zarządzania towarami – dzięki temu zmiany cen oraz informacji o produkcie są na nie automatycznie przenoszone niemal w czasie rzeczywistym.

