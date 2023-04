Lidl przebija wszystko! Przez dwie godziny obowiązują ekstra przeceny!

Happy Hours w Lidlu

Nowa oferta promocyjna czeka na klientów Lidla. Tym razem obniżki na wybrane artykuły będą obowiązywały tylko w ściśle ustalonych godzinach. Niestety, z obniżek nie będą mogli korzystać wszyscy klienci sklepów. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11-13 klienci sieci dyskontów korzystający z aplikacji Lidl Plus będą mogli skorzystać z dodatkowych rabatów. Jak dodaje sieć, jest to poszerzenia działającego już "Lidlowego Programu Oszczędnościowego". Sieć jest przekonana, że dzięki stałym godzinom, odwiedzający sklepy Lidl będą mogli zaplanować zakupy i kupować produkty w niższych cenach. Na przykład w środę, 12 kwietnia, od 11 do 13:00, klienci z kuponem Lidl Plus przy zakupie dwóch sztuk oleju rzepakowego Vita D’or zapłacili 5 zł zamiast 9,49 zł/ za butelkę.

Lidl - niemiecka sieć sklepów dyskontowych, działająca w 30 krajach. Początki działalności sieci Lidl sięgają lat 30. XX wieku, kiedy to Josef Schwarz oraz Ludwig Lidl uruchomili firmę o nazwie Lidl & Schwarz Lebensmittel-Sortiments-Großhandel. W Polsce Lidl funkcjonuje jako Lidl Sp. z o.o. sp. k. Siedziba spółki znajduje się w Jankowicach, w gminie Tarnowo Podgórne, pod Poznaniem.

Sonda Robisz zakupy w sklepie internetowym Lidla? Tak, często mają fajne rzeczy Raz, czy dwa mi się zdarzyło Nie kupuję tam