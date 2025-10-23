Lidl wprowadził promocję 8 zniczy w cenie 4 , w tym eleganckie znicze szklane i znicze Caritas.

Dostępne są różnorodne wkłady do zniczy w atrakcyjnych pakietach promocyjnych, np. 10 + 10 gratis dla wkładów 38-godzinnych za 1,99 zł/szt.

Trwa też promocja na chryzantemy doniczkowe: przy zakupie trzech, czwarta kosztuje 1 grosz, z możliwością łączenia różnych odmian.

W ofercie Lidla znajdziesz również wrzosy dwukolorowe i maxi w cenach od 8,99 zł, idealne do dekoracji grobów i balkonów.

Promocje na znicze w Lidlu

Jak co roku przed 1 listopada, Lidl wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, oferując bogaty wybór zniczy w wyjątkowych cenach. Od czwartku, 23 października, w sklepach sieci dostępna jest promocja 8 zniczy w cenie 4. Wśród produktów znajdziemy m.in. eleganckie znicze szklane z dekoracyjnymi motywami oraz modele z wymiennymi wkładami, które doskonale wpisują się w klimat zadumy i pamięci o zmarłych.

Znicze Caritas – pomoc przez pamięć

W ofercie Lidla znalazły się również znicze Caritas, o czasie palenia wynoszącym 30 godzin. Kosztują one 8,99 zł za sztukę i – podobnie jak inne – objęte są promocją 8 w cenie 4. Jak podkreśla sieć, dochód ze sprzedaży tych zniczy trafi do Fundacji Caritas, która przeznaczy środki na wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Dzięki temu zakup staje się nie tylko gestem pamięci, ale i realnej pomocy.

Wkłady do zniczy w pakietach promocyjnych

Na półkach sklepów nie zabraknie również szerokiego wyboru wkładów parafinowych o różnym czasie palenia. Klienci mogą skorzystać z licznych promocji:

* 38 godzin – 1,99 zł/szt., promocja 10 + 10 gratis,

* 55 godzin – 3,69 zł/szt., promocja 8 + 8 gratis,

* 75 godzin – 4,99 zł/szt., promocja 6 + 6 gratis,

* 105 godzin – 7,99 zł/szt., promocja 4 + 4 gratis.

Dzięki tak szerokiemu wyborowi łatwo dopasować produkt do indywidualnych potrzeb – od małych lampek po długopalące wkłady idealne na dłuższe dni pamięci.

Chryzantemy i wrzosy w promocji

Do soboty, 25 października, w Lidlu obowiązuje również promocja na chryzantemy doniczkowe – przy zakupie trzech sztuk czwarta kosztuje 1 grosz. W ofercie dostępne są różne odmiany: wielkokwiatowe, trójkolorowe, drobnokwiatowe, średniokwiatowe i samokrzewiące, które można dowolnie łączyć.

Dodatkowo w sprzedaży pojawiły się wrzosy dwukolorowe (wys. ok. 20 cm) w cenie 8,99 zł/szt. oraz wrzosy maxi (wys. ok. 30 cm) za 21,99 zł/szt. – idealne do ozdobienia grobów i balkonów.

