Znicze i wkłady w promocji Biedronki na Wszystkich Świętych

Od poniedziałku 20 października Biedronka uruchamia szereg promocji związanych z przygotowaniami do Wszystkich Świętych. Dla posiadaczy karty Moja Biedronka dostępne będą dwie główne akcje "6+6 gratis" – na znicze parafinowe z wkładem o wadze 80 g oraz na wkłady parafinowe marki Lumia o wadze 250 g. W obu przypadkach obowiązuje limit dzienny wynoszący 24 sztuki na jedno konto w programie lojalnościowym.

Sieć przygotowała również inne warianty promocji na produkty związane z obchodami święta. Klienci mogą skorzystać z oferty "4+4 gratis" na znicze z wkładem parafinowym 110 g. Dla osób poszukujących bardziej dekoracyjnych rozwiązań dostępna będzie akcja "3+3 gratis" na znicze szklane duże w kształcie serca o wadze 200 g, a także identyczna promocja na znicze z wkładem parafinowym 250 g.

Gratisy w Biedronce również na żywność i chemię

Promocje w Biedronce nie ograniczają się wyłącznie do zniczy przed Wszystkimi Świętymi. Wszyscy klienci, również ci bez karty lojalnościowej, mogą liczyć na atrakcyjne oferty w kategoriach spożywczych. Dostępna będzie akcja "1+1 gratis" na mięso mielone z łopatki wieprzowej marki Kraina Mięs oraz "2+2 gratis" na żelki Zozole Hello.

Posiadacze karty Moja Biedronka otrzymają dodatkowe korzyści w dziale chemii i artykułów codziennego użytku. Sieć przygotowała promocję "1+1 gratis" na wszystkie produkty marki Aquafresh, płyny do płukania Coccolino w opakowaniach 1,275 l oraz suchą karmę dla psów Pedigree z wołowiną i drobiem w worku 7 kg.

Masło, ciastka i lody w niskich cenach od 20 października

Wśród wyróżniających się ofert znajduje się akcja "4+2 gratis" na masło z Mlekovity, dostępna dla uczestników programu lojalnościowego. Miłośnicy słodkości mogą skorzystać z promocji drugiego produktu za 1 zł na ciastka Kremówki marki Bonitki oraz mieszankę kruchych Ciastek Twoje Słodkie Chwile – te oferty obowiązują dla wszystkich klientów bez względu na posiadanie karty.

Szczególnie atrakcyjna okazuje się oferta na lody Carte d'Or w opakowaniach familijnych. Biedronka oferuje drugie opakowanie z 90-procentowym rabatem, co sugeruje wyprzedaż sezonową zapasów mrożonych deserów. Wszystkie promocje wymagają zeskanowania karty lub aplikacji Moja Biedronka przy kasie, a także należy pamiętać o obowiązujących limitach zakupowych ustalonych przez sieć.

