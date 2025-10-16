To nie Biedronka ani Lidl! Ten ukraiński gigant może przejąć Carrefoura

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-16 9:43

Carrefour rozważa sprzedaż swojego biznesu w Polsce, a wśród potencjalnych nabywców pojawia się nieoczywisty gracz - pisze serwis wiadomoscihandlowe.pl. Ukraińska Fozzy Group, właściciel sieci Silpo, od lat bada nasz rynek i może wykorzystać nadarzającą się okazję, by wejść do Polski z rozmachem.

Wejście do marketu Carrefour z częścią gastronomiczną Smacznie, gdzie widać ludzi jedzących i przechodzących, a także plakaty reklamowe. To zdjęcie ilustruje możliwą sprzedaż Carrefoura, o czym można przeczytać na portalu Super Biznes.

  • Carrefour rozważa sprzedaż swoich 768 sklepów w Polsce, a wśród potencjalnych nabywców pojawia się ukraiński gigant Fozzy Group.
  • Fozzy Group, właściciel sieci Silpo z 840 sklepami, już posiada udziały w polskim Carrefourze i intensywnie badał polski rynek.
  • Ukraińska sieć może wykorzystać swoją znajomość ukraińskich klientów w Polsce, ale stoi przed wyzwaniami logistycznymi.
  • Czy przejęcie Carrefoura przez Silpo otworzy nowy rozdział na polskim rynku detalicznym?

Ukraiński  gigant wkracza do gry

Carrefour, który posiada w Polsce 768 sklepów, analizuje możliwość sprzedaży krajowych aktywów. Choć mówi się o zainteresowaniu polskich sieci, czarnym koniem w wyścigu może być Fozzy Group – ukraiński gigant handlowy, do którego należy sieć Silpo. Według danych GT Partners Ukraine, na koniec czerwca 2025 r. Fozzy prowadziła 840 sklepów pod różnymi szyldami, w tym Silpo, Fora, Thrash! czy Le Silpo.

Co ciekawe, Fozzy już częściowo zaznaczyło swoją obecność nad Wisłą – posiada 90 proc. udziałów w spółce IDKFA IDCLIP, która w Poznaniu prowadzi franczyzowy sklep Carrefour.

Silpo ma chrapkę na polski rynek

Ambicje ekspansji potwierdza właściciel sieci, Wołodymyr Kostelman, który – jak wynika z ustaleń – mieszkał tymczasowo w okolicach Warszawy, analizując potencjał inwestycji. Już w 2023 r. biuro prasowe Fozzy informowało, że „Silpo zaczęło eksplorować polski rynek detaliczny”.

Przedstawiciele firmy dodawali wówczas: „Podczas eksploracji polskiego rynku odkryliśmy, że polscy eksperci od handlu detalicznego są zainteresowani dość unikalną propozycją wartości Silpo. Nawiązaliśmy wspaniałe współprace, np. z polskimi browarami, rolnikami czy szefami kuchni”.

Dzięki takim kontaktom Ukraińcy dobrze poznali specyfikę naszego rynku. Dla Fozzy zakup Carrefoura byłby szansą na szybkie, szerokie wejście do Polski z gotową infrastrukturą i rozpoznawalną marką.

Argumenty za i przeciw

Eksperci podkreślają, że argumentem za wejściem Silpo jest obecność około 1,5 mln Ukraińców w Polsce. Jak wskazuje Igor Guglya, dyrektor GT Partners Ukraine, „sieć dobrze zna swoich klientów, ich preferencje i jest w stanie skutecznie dopasować asortyment do ich zainteresowań”.

Jednocześnie analityk zaznacza, że ekspansja nie będzie łatwa. „Główną barierą jest logistyka: bez własnego centrum dystrybucyjnego w Polsce obsługa dużej liczby supermarketów będzie utrudniona” – ocenia Guglya.

Mimo to Fozzy ma potencjał, by przejąć znaczną część biznesu Carrefour Polska, co dla innych sieci – już obecnych na rynku – byłoby trudne z uwagi na wymogi UOKiK.

CARREFOUR
SIECI HANDLOWE