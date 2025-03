Lidl rusza z wyprzedażą! Sprzęt AGD w mega promocji

Giga promocja na ekspres do kawy

Już od czwartku, 6 marca, do soboty, 15 marca, możemy skorzystać z promocji na sprzęt AGD w Lidlu. Za 20-barowy automatyczny ekspres do kawy Maestro Barista marki Zelmer, po aktywowaniu kuponu z aplikacji Lidl Plus zapłacimy 500 zł mniej – 999 zł/zestaw! Urządzenie posiada cyfrowy wyświetlacz z funkcją One Touch, który przyspiesza wybór kawy. Z kolei stalowy młynek z systemem Safe and Grind, pozwala bezpiecznie i precyzyjnie dostosować stopień mielenia ziarna i uzyskać idealną moc kawy. A dzięki innowacyjnej technologii Friendly Clean Care czyszczenie ekspresu jest szybkie i bezproblemowe. Na lidlowych półkach znajdziemy również idealne do porannej kawy zestawy 2 szklanek termicznych Ernesto w cenie 29,99 zł/zestaw.

Hit promocji w Lidlu - frytkownica beztłuszczowa

Od czwartku, 6 marca, frytkownicę beztłuszczową Air Fryer XXL GOURMETmaxx o mocy 1800 W i pojemności aż 12 litrów, kupimy 150 zł taniej, w cenie 399 zł/zestaw. Urządzenie ma aż 9 funkcji, umożliwiając nie tylko frytowanie, ale także grillowanie, smażenie, pieczenie, zapiekanie, suszenie, podgrzewanie, utrzymywanie ciepła oraz rozmrażanie. W komplecie znajdują się rożen do kurczaka, obracany koszyk zapewniający równomierne opiekanie oraz kratka do grillowania. W ofercie sieci pojawi się również frytkownica beztłuszczowa Air Fryer GOURMETmaxx o mocy 1400 W i pojemności 3 litrów, dostępna w promocji 60 zł taniej, za 189 zł/zestaw. Lidl proponuje też w dobrej cenie maszynkę do mielenia mięsa ZMM1018B marki Zelmer o mocy 1000 W, którą kupimy 40 zł taniej, w cenie 179 zł/zestaw.

Akcesoria kuchenne premium z dużymi rabatami

Zestaw 5 noży Russell Hobbs, z powłoką z diamentowym połyskiem i ostrzami ze stali nierdzewnej, będzie można kupić 15 zł taniej, za 44,99 zł/zestaw. Natomiast patelnie Russell Hobbs z trwałą powłoką zapobiegającą przywieraniu dostaniemy już 20 zł taniej – w zależności od średnicy – za 39,99 zł]/szt. (⌀ 20 cm), 49,99 zł/szt. (⌀ 24 cm) lub 59,99 zł/szt. (⌀ 28 cm). Przystosowane są do wszystkich rodzajów kuchenek, w tym indukcyjnych.

