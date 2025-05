Rząd Tuska dopłaci do rowerów elektrycznych. Sprawdź, jak zdobyć do 4,5 tys. zł

W tym roku Lidl stawia na zabawki, które nie tylko bawią, ale również wspierają rozwój intelektualny, kreatywność i zdolności sensoryczne dzieci. W sklepach sieci i na lidl.pl już jest dostępna m.in. huśtawka bocianie gniazdo Playtive o średnicy 113 cm z megarabatem aż 100 zł taniej, za 69 zł/zestaw. Huśtawka wykonana jest z wytrzymałej stalowej ramy, wyściełanej materiałem odpornym na warunki atmosferyczne. W komplecie znajdują się liny z regulacją i stalowe pierścienie do montażu.

Klocki Lego każdego fana

Miłośnicy kultowych klocków z pewnością ucieszą się z nowego zestawu do zbudowania. Lidl Polska proponuje zestawy klocków w supercenie, za 29,99 zł/zestaw. Klienci mogą wybierać spośród kolekcji Lego Creator, Technic, City, Ninjago, Friends oraz duplo. Dla fanów Marvela sieć przygotowała zestawy klocków w cenie 49,99 zł/zestaw, dostępne również w ofercie online. Na półkach i na lidl.pl znajdziemy także większe zestawy w supercenie, za 69,99 zł/zestaw.

Samochodziki Hot Wheel i bańki mydlane

Dla małych fanów czterech kółek sieć oferuje samochodziki Hot Wheel, które z aplikacją Lidl Plus dostaniemy taniej przy zakupie dwóch sztuk – 5,99 zł/szt. Na półkach znajdziemy także samochodziki Hot Wheel z kolekcji Szybcy i Wściekli, w cenie 14,99 zł/szt. Najmłodsi z pewnością ucieszą się z aparatu do baniek mydlanych (24,99 zł/zestaw) z motywem Barbie lub Psi Patrol czy zabawek do piasku z walizką Playtive (29,99 zł/zestaw), dostępnej również na lidl.pl.

Moda dziecięca z ulubionymi bohaterami

W sklepach sieci znajdziemy także kolekcję mody dziecięcej w atrakcyjnych cenach, z ulubionymi bohaterami bajkowymi: Koci Domek Gabi, Psi Patrol, Spiderman, Sonic oraz Vaiana. W ofercie dla najmłodszych pojawią się m.in. t-shirty dziecięce z bawełny, 2 szt. (19,98 zł/zestaw) czy spodenki dresowe chłopięce, 2 pary (24,98 zł/zestaw). Na półkach nie zabraknie również piżam: piżamę dziecięcą z bawełny dostaniemy w supercenie, za 19,99 zł/zestaw, a piżamy młodzieżowe będą dostępne w cenie 24,99 zł/zestaw. W materiałach wykorzystano formułę ecoprint, czyli innowacyjnego druku na tekstyliach na bazie ekologicznych past.

Jeszcze więcej online!

Wszystkich fanów zakupów online Lidl zachęca do odwiedzenia sklepu internetowego. Od 19 maja użytkownicy aplikacji Lidl Plus będą mogli kupić drewnianą kuchnię błotną ogrodową Playtive w promocji 70 zł taniej, w cenie 179 zł/zestaw. Tymi samymi warunkami promocji zostanie objęta również piaskownica z akcesoriami Playtive (70 zł taniej, za 179 zł/zestaw). Promocja trwa do 25 maja lub do wyczerpania zapasów.