- Nowa kolekcja Esmara® oferuje modne i wygodne ubrania damskie w atrakcyjnych cenach, w tym jeansy za 44,99 zł i bluzki muślinowe za 29,99 zł.
- W ofercie damskiej znajdziesz też ekologiczne kamizelki pikowane (od 39,99 zł) wykonane w 100% z recyklingu, chroniące przed deszczem.
- Dostępna jest też kolekcja męska Esmara men, oferująca jeansy i spodnie sztruksowe za 44,99 zł oraz pikowane kurtki od 69,99 zł.
- Dla panów przygotowano również praktyczne kamizelki (od 44,99 zł) oraz koszule flanelowe za 39,99 zł, idealne na jesienne dni.
Jesienne propozycje dla kobiet w Lidlu
Nowa kolekcja damska Esmara® to połączenie wygody i modnych krojów w atrakcyjnych cenach. Na szczególną uwagę zasługują jeansy – klasyczne straight fit z wysokim stanem oraz push-up z regularnym stanem, dostępne w promocji 25% taniej w cenie 44,99 zł/para. To ponadczasowa baza do codziennych stylizacji.
Doskonałym uzupełnieniem będą lekkie bluzki muślinowe w jesiennej kolorystyce – czerni, zieleni i brązu – które kosztują 29,99 zł/szt. z rabatem 25%. Do tego praktyczne koszulki bawełniane z długim rękawem za jedyne 17,99 zł/szt., idealne pod sweter czy marynarkę.
Na chłodniejsze dni Lidl przygotował pikowane kamizelki Esmara®, dostępne w dwóch długościach: krótkie w kolorze czarnym, białym i pistacjowym (39,99 zł) oraz długie w odcieniach czerni, bieli i khaki (54,99 zł). Oba modele uszyto w 100% z materiałów z recyklingu i wykończono technologią BIONIC-FINISH® ECO, chroniącą przed deszczem.
Na weekendowy relaks świetnie sprawdzi się welurowy dres Esmara® w cenie 64,99 zł/zestaw, a dla miłośniczek klasyki przygotowano ciepłe swetry i kardigany z dodatkiem wełny za 39,99 zł/szt.
Moda męska w kolekcji Lidla
Lidl poszerzył ofertę o jesienną kolekcję Esmara men. Wśród propozycji znajdziemy jeansy slim fit w cenie 44,99 zł/para oraz modne spodnie sztruksowe – również za 44,99 zł/para.
Panowie szukający praktycznego okrycia docenią pikowaną kurtkę męską Esmara men, dostępną 20% taniej za 69,99 zł/szt.. Uzupełnieniem są kamizelki pikowane (44,99 zł/szt.) oraz sztruksowa kamizelka z nowoczesnym, wodoodpornym wykończeniem BIONIC-FINISH® ECO za 54,99 zł/szt.
Na co dzień warto sięgnąć po koszulki o waflowej strukturze (27,99 zł/szt.) lub klasyczne koszule flanelowe za 39,99 zł/szt. – świetne do pracy, jak i na weekendowy wyjazd.
