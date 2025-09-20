Nowa kolekcja Esmara® oferuje modne i wygodne ubrania damskie w atrakcyjnych cenach, w tym jeansy za 44,99 zł i bluzki muślinowe za 29,99 zł.

W ofercie damskiej znajdziesz też ekologiczne kamizelki pikowane (od 39,99 zł) wykonane w 100% z recyklingu, chroniące przed deszczem.

Dostępna jest też kolekcja męska Esmara men, oferująca jeansy i spodnie sztruksowe za 44,99 zł oraz pikowane kurtki od 69,99 zł.

Dla panów przygotowano również praktyczne kamizelki (od 44,99 zł) oraz koszule flanelowe za 39,99 zł, idealne na jesienne dni.

Jesienne propozycje dla kobiet w Lidlu

Nowa kolekcja damska Esmara® to połączenie wygody i modnych krojów w atrakcyjnych cenach. Na szczególną uwagę zasługują jeansy – klasyczne straight fit z wysokim stanem oraz push-up z regularnym stanem, dostępne w promocji 25% taniej w cenie 44,99 zł/para. To ponadczasowa baza do codziennych stylizacji.

Doskonałym uzupełnieniem będą lekkie bluzki muślinowe w jesiennej kolorystyce – czerni, zieleni i brązu – które kosztują 29,99 zł/szt. z rabatem 25%. Do tego praktyczne koszulki bawełniane z długim rękawem za jedyne 17,99 zł/szt., idealne pod sweter czy marynarkę.

Na chłodniejsze dni Lidl przygotował pikowane kamizelki Esmara®, dostępne w dwóch długościach: krótkie w kolorze czarnym, białym i pistacjowym (39,99 zł) oraz długie w odcieniach czerni, bieli i khaki (54,99 zł). Oba modele uszyto w 100% z materiałów z recyklingu i wykończono technologią BIONIC-FINISH® ECO, chroniącą przed deszczem.

Na weekendowy relaks świetnie sprawdzi się welurowy dres Esmara® w cenie 64,99 zł/zestaw, a dla miłośniczek klasyki przygotowano ciepłe swetry i kardigany z dodatkiem wełny za 39,99 zł/szt.

Moda męska w kolekcji Lidla

Lidl poszerzył ofertę o jesienną kolekcję Esmara men. Wśród propozycji znajdziemy jeansy slim fit w cenie 44,99 zł/para oraz modne spodnie sztruksowe – również za 44,99 zł/para.

Panowie szukający praktycznego okrycia docenią pikowaną kurtkę męską Esmara men, dostępną 20% taniej za 69,99 zł/szt.. Uzupełnieniem są kamizelki pikowane (44,99 zł/szt.) oraz sztruksowa kamizelka z nowoczesnym, wodoodpornym wykończeniem BIONIC-FINISH® ECO za 54,99 zł/szt.

Na co dzień warto sięgnąć po koszulki o waflowej strukturze (27,99 zł/szt.) lub klasyczne koszule flanelowe za 39,99 zł/szt. – świetne do pracy, jak i na weekendowy wyjazd.

