Lidl stawia na nowoczesną komunikację

Lidl nieustannie dąży do ulepszania doświadczeń zakupowych swoich klientów. Wprowadzenie komunikacji za pośrednictwem WhatsAppa to kolejny krok w kierunku zapewnienia im maksymalnej wygody i dostępu do informacji. W ostatnich latach Lidl wprowadził szereg innowacyjnych rozwiązań, które znacząco podniosły komfort zakupów. m.in. elektroniczne oznaczenia cenowe (ESL), kasy samoobsługowe, sklep internetowy, aplikację Lidl Plus czy funkcję Benefit Plus.

Teraz do tego grona dołącza komunikacja na WhatsAppie, która z powodzeniem funkcjonuje już w innych krajach, takich jak Niemcy, Belgia, Austria czy Czechy.

— Klienci zawsze znajdują się w centrum naszej uwagi, dlatego nieustannie dbamy o ich komfort. Zależy nam na tym, by każda interakcja z naszą marką była jak najbardziej wygodna i dostosowana do ich potrzeb. Dzięki nowym narzędziom komunikacyjnym, takim jak kanał na WhatsAppie, możemy jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów, oferując im szybki i łatwy dostęp do najnowszych gazetek — mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Corporate Affairs and CSR w Lidl Polska.

Jak dołączyć do subskrypcji Lidl na WhatsAppie?

Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, aby zapewnić sobie stały dostęp do najnowszych gazetek promocyjnych sieci:

* Skanujemy kod QR widoczny na załączonej grafice lub klikamy w link,

* Po otwarciu WhatsAppa, aplikacja otworzy automatyczną wiadomość, którą należy wysłać,

* Wybieramy sklep Lidl, w którym najczęściej robimy zakupy, a następnie potwierdzamy subskrypcję, klikając „Start”,

* Gotowe – od tego momentu najnowsze gazetki będą dostępne bezpośrednio na WhatsAppie!

Informacje dotyczące polityki prywatności WhatsAppa można znaleźć na www.lidl.pl.

