Co zawiera pierwszy pakiet deregulacyjny?

Szef rządu oraz kierujący zespołem ds. deregulacji prezes InPostu Rafał Brzoska spotkali się w poniedziałek z przedstawicielami strony społecznej.

Donald Tusk zauważył, że obecnie w Polsce podatnik musi udowadniać przed urzędami skarbowymi swoją niewinność. "To nie podatnik będzie musiał udowadniać jak jest, tylko urząd skarbowy będzie miał ten obowiązek. Jeśli urząd nie wykaże czegoś złego, to podatnik jest niewinny z definicji" - powiedział premier. I podkreślił: "Odstąpimy od karania za niecelowe, przypadkowe błędy".

"Mówimy o tych drobnych błędach każdego dnia. Księgowe, księgowi, drobni przedsiębiorcy wypełniają różnego typu dokumentacje i czasami popełniają błędy niecelowe, nie żeby kogoś oszukać. Dlatego będziemy starali się jak najszybciej przyjąć takie przepisy i wdrożyć taką praktykę, która uchroni za niecelowy błąd, za przypadek, za pomyłkę" - tłumaczył.

Szef rządu podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami w tym zakresie. "Chciałbym, żeby w przyszłości nie było tak, że właśnie księgowa, która się pomyli, będzie się bała jakiejś kary. (...) Więc wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości będziemy pracowali nad tym, aby ludzie uczciwi nie mieli się czego obawiać" - podsumował.

Tusk zapowiedział również, że jeśli urząd nie odpowie na wniosek obywatela w terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta automatycznie na korzyść obywatela. To tzw. milczące załatwienie sprawy. Jak wyjaśniał, chodzi o to, że składam jakiś wniosek, urzędnik ma termin, ten termin jest przekroczony, a my nadal nie mamy zgody. (...)

-Czasami to jest poważna inwestycja, ale częściej to jest jakaś możliwość posadzenia drzewa na swoje działce" -stwierdził premier podczas spotkania z przedstawicielami społecznego zespołu ds. deregulacji, w tym z prezesem Inpostu Rafałem Brzoską.

Zastosowanie instytucji "milczącego załatwienia sprawy" przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach to jedna ze 111 propozycji deregulacyjnych strony społecznej, zawartych na stronie internetowej "SprawdzaMY", stworzonej przez zespół deregulacyjny pod przewodnictwem Brzoski, działający od lutego br. W marcu rząd przyjął natomiast pierwszy pakiet deregulacyjny.

Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są m.in.: rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych; pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT; uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych; usprawnienie procedur w przetargach publicznych; czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm, szybsza możliwość uruchamiania już istniejących inwestycji OZE i zwiększenie limitów instalacji fotowoltaicznych do użytku własnego.

Jednocześnie jak zapowiedział Rafał Brzoska prezes InPostu do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dotyczących deregulacji.

"Powiedzieliśmy, że do 1 czerwca zależy nam na zgłoszeniu 300 dobrych propozycji (...) w tym tempie myślę, że skończymy na koniec kwietnia ten sprint. Dlatego też moja wielka prośba i do pana premiera i do rządu i do wszystkich polityków, by nie zwlekać i rzeczywiście w maju procedować pierwsze projekty w Sejmie" - prognozuje Brzoska.

QUIZ PRL. Z czego śmiano się w PRL-u Pytanie 1 z 10 Co było jednym z tematów, z których najczęściej żartowano w PRL-u? Puste półki w sklepach Prezentacja sukcesów gospodarki planowej Rolnictwo i jego problemy Imigranci zarobkowi Następne pytanie