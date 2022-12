Lidl wycofuje puzzle z rysunkiem Mleczki. „Obraża Polaków”

Puzzle z rysunkiem Andrzeja Mleczki w Lidlu

Puzzle z rysunkiem Mleczki "A to Polska właśnie" są sprzedawane od lat i można je kupić w wielu miejscach, m.in. w Empiku, na Allegro czy przez stronę galerii Andrzeja Mleczki. Ostatnio trafiły do Lidla. Sprzedaż w niemieckiej sieci puzzli z rysunkiem Mleczki nie spodobała się dziennikarzom gazety „Głos Pomorza”. Uznali, że rysunek słynnego artysty obraża Polaków. Redakcja krytyczny artykuł zatytułowała "Kontrowersyjne puzzle w Lidlu. Zestaw do tworzenia naszych kompleksów narodowych". Sprawę opisał portal trojmiasto.wyborcza.pl. Redakcja zadzwoniła m.in. do Andrzeja Mleczki, który sprawę skomentował krótko: - Bardzo dziękuję redaktorom "Głosu Pomorza" za reklamę. Nie zapraszam ich jednak do mojej galerii w Krakowie i na mojego Facebooka, bo obawiam się, że mogą doznać szoku.

Kontrowersyjne puzzle wycofane z Lidla

Okazało się, że Lidl już wycofał puzzle ze sprzedaży. Portal wysłał pytanie do biura prasowego Lidl Polska: czy puzzle wycofano po artykule "Głosu Pomorza"? Oto jaka była firmy: - ”Puzzle „A to Polska właśnie" były oferowane wyłącznie w czasowej sprzedaży, tak jak wszystkie inne produkty przemysłowe, czyli tekstylia, akcesoria kuchenne, zabawki, pościel, mały sprzęt AGD itp. Żaden z naszych produktów przemysłowych nie jest oferowany w stałej sprzedaży - nasz asortyment z tej kategorii nieustannie się zmienia" - napisała Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidl Polska, cytowana przez trojmiasto.wyborcza.pl,

