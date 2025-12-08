Kawiarka Bialetti Rainbow z Lidla (3 filiżanki) kosztuje 69,99 zł, podczas gdy model New Moka (4 filiżanki) to wydatek 179 zł

Tańsza wersja dostępna jest w dwóch kolorach – czerwonym i morskim, co czyni ją atrakcyjnym prezentem

Obie kawiarki pochodzą od włoskiej marki Bialetti, gwarantującej jakość i tradycyjny sposób parzenia

Różnica w cenie wynika głównie z pojemności, wersji modelu i miejsca zakupu

Kawiarka z Lidla – co oferuje tańszy model

Bialetti Rainbow dostępna w Lidlu to kawiarka aluminiowa przeznaczona do przygotowania 3 filiżanek espresso. Model pasuje do wszystkich rodzajów kuchenek, poza indukcyjnymi. Produkt dostępny jest w energetycznej czerwieni oraz eleganckim odcieniu morskim.

Cena 69,99 zł w sklepach stacjonarnych sieci to prawdziwa okazja dla miłośników kawy. Warto pamiętać, że to najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką o 20 zł, bo cena regularna w sklepie online to 89,90 zł.

Bialetti New Moka – czym różni się droższy wariant

Model New Moka dostępna w sieci DUKA w cenie 179 zł oferuje pojemność 4 filiżanek. Kawiarka wykonana jest w charakterystycznym czerwonym kolorze z szarym uchwytem. Podstawa ze stali gwarantuje równomierne nagrzewanie. Można jej używać na płytach indukcyjnych.

Wyższa cena wynika z większej pojemności oraz zakupu poza sieciami dyskontowymi. New Moka to nowsza wersja klasycznego projektu z dodatkowymi udoskonaleniami konstrukcyjnymi.

Która kawiarka jest lepsza dla miłośnika kawy

Wybór zależy od indywidualnych potrzeb. Dla singla lub pary model 3-filiżankowy z Lidla będzie idealny. Rodziny lub osoby często goszczące znajomych docenią większą pojemność New Moka.

Obie kawiarki przygotowują kawę w identyczny, tradycyjny sposób. Różnice dotyczą przede wszystkim rozmiaru i designu. Jakość parzenia pozostaje na tym samym, wysokim poziomie.

Historia marki Bialetti i sekret idealnej kawy

Alfonso Bialetti wynalazł kultową kawiarkę Moka Express w 1933 roku we Włoszech. Ośmiokątny dzbanek szybko stał się symbolem włoskiej kultury kawy, a firma Bialetti rodzinnym przedsiębiorstwem z ponad 90-letnią tradycją.

Sekret idealnego espresso tkwi w prostocie działania kawiarki. Woda podgrzewana w dolnej komorze tworzy parę, która przenika przez zmieloną kawę i kondensuje się w górnym pojemniku. Ten proces ekstrahuje pełnię aromatu i olejków kawowych, tworząc gęsty, intensywny napój przypominający prawdziwe włoskie espresso. Kawiarka Bialetti to nie tylko narzędzie do parzenia, ale symbol porannego rytuału w milionach domów na całym świecie.

Kawiarka jako prezent – dla kogo

Kawiarka Bialetti to uniwersalny prezent dla każdego kawosza. Sprawdzi się na urodziny, imieniny czy Gwiazdkę. Kolorowe wersje szczególnie przypadną do gustu osobom ceniącym design.

Model z Lidla w niższej cenie to doskonała opcja jako upominek dla studenta rozpoczynającego samodzielne życie. Droższa wersja zadowoli wymagającego estety lub kolekcjonera sprzętów kuchennych.

Gdzie kupić i kiedy zdecydować się na zakup

Kawiarka Bialetti Rainbow w niższej cenie dostępna jest w sklepach stacjonarnych Lidl oraz w cenie regularnej na lidl.pl. Promocyjna cena obowiązuje przez ograniczony czas. Warto sprawdzić dostępność w najbliższej placówce.

Model New Moka można znaleźć w sklepach z wyposażeniem kuchni DUKA oraz na platformach e-commerce. Cena 179 zł to standard rynkowy dla tego wariantu. Porównanie ofert różnych sprzedawców może przynieść dodatkowe oszczędności.

