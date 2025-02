Lidl wystartował z mega ofertą. Dziesiątki produktów za połowę ceny!

Nowe promocje w Lidlu

Jak co tydzień Lidl wystartował z nowymi promocjami. Okazji nie brakuje. Od poniedziałku do środy 24-26 lutego łopatkę wieprzową można kupić za 8,49 zł/kg. Limit to 3 kg na kupon w aplikacji Lidl Plus. Za polędwicę sopocką w plastrach 250g zapłacimy tylko 6,95 zł przy zakupie dwóch opakowań. Limit - 6 sztuk.

Mega promocję dyskont przygotował na mleko. W aplikacji Lidl Plus jest możliwość aktywowania kuponu, dzięki któremu kupimy mleko UHT z Polskiej Mleczarni 3,2 proc, opakowanie 1 litr za 1,99 zł. Promocja obowiązuje przy zakupie sześciu kartonów. Limit to 12 opakowań na kupon. W promocji jest także Coca-Cola 4x1l za 17,96 zł, co oznacza, że jedna butelka w tym zestawie kosztuje 4,49 zł.

Co kupimy taniej w Lidlu?

Do środy 26 lutego możemy kupić sporo produktów za połowę ceny. Promocja 50 proc. taniej - drugi, tańszy produkt obejmuje:

* wszystkie warzywa mrożone i konserwowe marki własnej Freshona,* wszystkie kawy rozpuszczalne Bellarom (limit - 4 opakowania na kupon)* wszystkie dżemy i konfitury Maribel.W ramach akcji "gratisowa środa" 26 lutego możemy skorzystać z promocji 1+1 gratis na awokado Hass. Limit to 1 sztuka gratis na kupon z aplikacji Lidl Plus.

Promocje na pączki w Lidlu

Od poniedziałku 24 lutego w Lidlu znajdziemy już różnego rodzaju pączki, donuty oraz faworki. Pączek wieloowocowy kosztuje 79 groszy za sztukę przy zakupie 6 pączków. Poza promocją pączek ten kosztuje 1,29 zł. Donuty można kupić w promocji 3+1 za grosz. Promocja obowiązuje do czwartku 27 lutego 2025. Najdroższy pączek w Lidlu to pączek Dubai z nadzieniem pistacjowym za 6,99 zł.

