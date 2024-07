Lidl z mega promocją na nowy rok szkolny! Nie przegap okazji

Promocje w Lidlu - zeszyty za grosze

Lidl już wystartował z promocją na nowy rok szkolny. Dla najmłodszych uczniów oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkolną przygodę, już od poniedziałku, 22 lipca, w sklepach Lidla dostępne są zeszyty z kolorowymi okładkami w różnych formatach: 16-kartkowe (0,39 zł/szt.,) 32-kartkowe (0,99 zł/szt.) oraz 60-kartkowe (1,29 zł/szt.). Ponadto, Lidl oferuje notatniki marki Interdruk w miękkich okładkach ze zwierzęcymi wzorami za jedyne 3,99 zł/szt. Starsi uczniowie, którzy lubią planować swoją naukę, znajdą dla siebie notesy A4 i kołonotatniki – każdy za 7,99 zł, a także personalizowane zeszyty do przedmiotów marki Top 2000 z pomocami naukowymi wewnątrz, w cenie 1,99 zł/szt.

Mega promocje na plecaki i tornistry

W wyprawce szkolnej nie może zabraknąć również plecaków szkolnych. Polecane przez fizjoterapeutów tornistry marki Paso dostępne będą w dwóch wariantach. Pierwszy, o wymiarach 30 x 14 x 44 cm, w czterech wzorach kolorystycznych, z dwiema przegrodami, bocznymi kieszeniami oraz odblaskami, będzie można kupić za jedynie 39,99 zł/szt. Drugi, większy model, z ergonomicznie wyprofilowanym tyłem, wzmocnionym wodoodpornym dnem, panelem stabilizującym odcinek lędźwiowy oraz odblaskowymi elementami, kupimy za 49,99 zł/szt. Marka Paso przygotowała również piórniki w 16 wzorach, które w sklepach Lidl Polska dostaniemy 30 proc. taniej – za jedyne 15,99 zł/szt. W ofercie sieci są też plecaki marki Puma w trzech wersjach kolorystycznych – różowej, czarnej i niebieskiej – 20 zł taniej, w cenie 49,99 zł/szt. oraz kosmetyczki za 39,99 zł/szt.

Akcesoria szkolne w super cenach w Lidlu

Przygotowania do szkoły to nie tylko radość dla dzieci, ale również okazja do wspólnych rodzinnych zakupów! W Lidlu kupimy kredki ołówkowe, flamastry oraz flamastry Jumbo marki Strigo, w opakowaniach ze zwierzęcymi nakładkami w supercenie, za 11,99 zł/zestaw. W ofercie pojawią się również zestawy do bardziej kreatywnych zajęć marki Astra, takie jak pastele olejne, dwustronne długopisy zapachowe oraz ścieralne z gumką – każdy za 9,99 zł/szt./zestaw.