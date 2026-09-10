Wydłużenie ważności bonów za zwrot butelek w Lidlu z 30 do 100 dni od października 2026.

Duże różnice w terminach ważności kuponów w popularnych sieciach handlowych.

Prace Ministerstwa Klimatu i Środowiska nad ujednoliceniem przepisów w całej Polsce.

Możliwość wymiany bonu z butelkomatu na gotówkę bezpośrednio w kasie sklepu

Jeśli robisz zakupy w Lidlu i regularnie oddajesz butelki w butelkomatach, ta informacja na pewno cię ucieszy. Do tej pory na wykorzystanie kuponu z kaucją miałeś 30 dni. Od października 2026 roku ten termin zostanie wydłużony ponad trzykrotnie. Od października 2026 roku klienci Lidla będą mieli aż 100 dni na wykorzystanie bonów otrzymanych za zwrot butelek i puszek.

Co ciekawe, przedstawiciele sieci podkreślają, że zmiana nie jest wynikiem skarg. Większość z nas i tak realizuje bony tego samego dnia, w którym oddaje opakowania. Nowe, dłuższe terminy mają po prostu dać klientom większą swobodę i elastyczność.

A jest o co walczyć, bo program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nowe zasady zwrotu butelek w Lidlu to ważny krok w rozwoju całego systemu kaucyjnego, który cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Klienci tej sieci oddali już łącznie ponad 990 milionów opakowań – w tym 660 milionów butelek PET i 330 milionów puszek.

Jak wygląda zwrot butelek w Biedronce i innych sklepach?

Zmiana w Lidlu to duży krok, ale warto wiedzieć, że każda sieć handlowa podchodzi do tematu na swój sposób. Choć ogólnopolski system kaucyjny działa w całym kraju, wciąż nie ma jednolitych zasad, co doskonale widać po terminach ważności bonów w poszczególnych sklepach. Jak to wygląda u konkurencji? Okazuje się, że różnice są ogromne!

Oto krótka ściągawka, ile masz czasu na wykorzystanie kuponu w popularnych sieciach:

Biedronka i Aldi: 30 dni

Carrefour: 60 dni

Stokrotka i Netto: 90 dni

Kaufland: 100 dni (tak jak wkrótce Lidl)

Auchan i Dino: bony są bezterminowe

Jak widać, rozbieżności w terminach ważności bonów kaucyjnych są bardzo duże – od zaledwie miesiąca w Biedronce po kupony bez daty ważności w Auchan i Dino. To pokazuje, że choć system działa, jego zasady różnią się w zależności od tego, gdzie robimy zakupy.

Jakie zmiany w systemie kaucyjnym planuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska?

Bałagan z różnymi terminami ważności bonów może się wkrótce skończyć. Jak wynika z informacji przekazanych przez Portal Spożywczy, sprawą zajęło się już Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Celem jest wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich sklepów objętych systemem kaucyjnym w Polsce.

To byłaby prawdziwa rewolucja dla klientów, którzy nie musieliby już pamiętać, czy w danym sklepie mają na wykorzystanie bonu 30, 90 czy 100 dni. Analizy prowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska mogą doprowadzić do tego, że ogólnopolski system kaucyjny 2026 będzie miał jednolite zasady dla wszystkich, a minimalny termin ważności bonu wyniesie nawet pół roku.

Taka zmiana znacząco zwiększyłaby wygodę i elastyczność całego systemu. Zgodnie z zapowiedziami, rządowe analizy w tej sprawie mają zakończyć się jeszcze we wrześniu 2026 roku.

Czy za zwrot butelek można dostać gotówkę zamiast bonu?Wiele osób zakłada, że jedyną formą odzyskania kaucji jest bon na kolejne zakupy. To jednak nieprawda. Jeśli nie planujesz niczego kupować, a chcesz po prostu odzyskać swoje pieniądze, masz do tego pełne prawo. Warto pamiętać, że zwrot butelek w Lidlu nie musi oznaczać tylko zniżki na zakupy, ponieważ wydruk z butelkomatu można bez problemu wymienić w kasie na gotówkę. Nie musisz przy tym okazywać żadnego paragonu. Wystarczy podejść do kasjera z wydrukiem z automatu i poprosić o wypłatę pieniędzy.

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