Prof. Marcin Czech podkreśla, że szczepienia to strategiczna inwestycja chroniąca zdrowie, pensję i stabilność gospodarki.

Mimo szerokiej dostępności, kluczowe dla wzrostu wyszczepialności jest zapewnienie pacjentom wygody, np. poprzez punkty w aptekach.

Dowiedz się, dlaczego eksperci uznają szczepienia za element bezpieczeństwa państwa i co możesz zyskać, dbając o profilaktykę.

Polacy mają szeroki dostęp do szczepień, a w ostatnim czasie zwiększyło się także ich finansowanie ze środków publicznych – szczególnie w przypadku dorosłych. Prof. Marcin Czech w rozmowie z Łukaszem Trybulskim w studiu „Super Biznesu” podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu wskazał m.in. na szczepienia przeciw RSV, półpaścowi, grypie, COVID-19 oraz HPV. Problemem pozostaje jednak poziom wyszczepialności.

Zdaniem eksperta samo znoszenie barier finansowych nie wystarczy. Równie ważna jest wygoda pacjenta. Rozwiązaniem są punkty działające na zasadzie one point of contact, w których można przejść kwalifikację, otrzymać szczepionkę i odbyć krótką obserwację. W przypadku dorosłych taką rolę mogą pełnić m.in. apteki i farmaceuci, a w przypadku dzieci – placówki POZ.

Prof. Czech: szczepienia chronią również portfel

Profilaktyka ma także wymiar ekonomiczny. Prof. Czech zwrócił uwagę, że uniknięcie choroby oznacza dla pracownika m.in. mniejsze ryzyko konieczności pójścia na L4, utrzymanie produktywności i ograniczenie absencji. Korzysta na tym również system ochrony zdrowia, bo mniej zachorowań oznacza mniejsze obciążenie lekarzy POZ, specjalistów i szpitali.

Ekspert wskazał też na mniej oczywiste potencjalne korzyści zdrowotne. Przywołał badania prezentowane na kongresach neurologicznych, według których szczepienie przeciw półpaścowi u seniorów wiąże się ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia demencji.

Szczepienia elementem bezpieczeństwa państwa

W rozmowie pojawił się również szerszy kontekst. Według prof. Czecha odporne i zdolne do pracy społeczeństwo ma znaczenie dla funkcjonowania całego państwa. Szczepienia są więc nie tylko kwestią indywidualnego zdrowia, lecz także elementem bezpieczeństwa zdrowotnego i lekowego oraz przygotowania na sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe czy konflikty.

Profesor pozytywnie ocenił także zaprezentowane niedawno kierunki polityki lekowej państwa. Jak podkreślił, dokument szeroko ujmuje m.in. dostępność leków, innowacyjność rynku, badania kliniczne, stabilność budżetu i rolę personelu medycznego. Szczególne miejsce zajmują w nim szczepienia ochronne. – Czekam na pełnotekstowy raport z nadzieją, że umocni on ramię profilaktyczne w naszym kraju – podsumował prof. Marcin Czech.