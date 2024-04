Likwidacja szamba z dopłatą 6000 zł. Kończy się czas na otrzymanie pieniędzy

Biegnij do Lidla! Masę produktów dostaniesz za darmo

Dofinansowanie do likwidacji szamba

Wsparcie jest przeznaczone dla osób, których nieruchomości znajdują się na obszarze, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dotacje ze środków budżetu Warszawy są udzielane na inwestycje polegające na likwidacji zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości 6 tys. zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest zakończenie inwestycji jeszcze w tym samym roku. Konieczne jest przy tym spełnienie warunku posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne.

Jak skorzystać z dotacji na likwidację szamba?

* Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o udzielenie dotacji, dołącz do niego wymagane dokumenty: zgodę właścicieli nieruchomości, dokumentację techniczna budowy przyłącza kanalizacyjnego, umowy na opróżnianie zbiornika oraz dowód zapłaty za wykonane usługi. Uwaga! Dokładny wykaz dokumentów jest na stronie warszawa19115.pl.

* Złóż dokumenty. Możesz przesłać je do Biura Ochrony Środowiska (al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa) lub złożyć osobiście w jednym z dostępnych punktów: Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego Urzędu Dzielnicy, Kancelarii ogólnej Urzędu (al. Jerozolimskie 44), lub Biurze Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2).

* Telefonicznie lub mailowo zostaniesz zaproszony do Biura Ochrony Środowiska w celu podpisania umowy o udzielenie dotacji.

* Zrealizuj inwestycję, przeprowadź odbiór zrealizowanej inwestycji potwierdzony protokołem kontroli i odbioru technicznego, podpisanym przez wykonawcę, inspektora nadzoru przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz wnioskodawcę lub pełnomocnika.

* Podpisz umowę z firmą wodno-kanalizacyjną na odprowadzanie ścieków.

Ważne! Pamiętaj, że rozpoczęcie inwestycji może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zawarciu umowy o udzielenie dotacji.

* Złóż rozliczenie w Biurze Ochrony Środowiska: wypełniony i podpisany druk rozliczenia (załącznik do umowy o udzielenie dotacji), kopię protokołu kontroli i odbioru technicznego wykonanej inwestycji poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę, kopię umowy o odprowadzanie ścieków poświadczoną za zgodność z oryginałem, na każdej stronie przez wnioskodawcę.

