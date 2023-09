i Autor: shutterstock(2)

Prawo

Będą kontrole szamba! Kary nawet do 50 tys. złotych

Gminy do tej pory traktowały kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków czy szamb po macoszemu Teraz jednak ma się to zmienić i mogą posypać się kary, bo jak wynika z raportu NIK w skontrolowanych gminach ponad 80 proc. nieczystości pochodzących z nieruchomości niepodłączonych do gminnej kanalizacji trafiało do środowiska w stanie nieoczyszczonym.