Likwidują ważne świadczenie od 1 stycznia 2024. Pieniędzy od państwa już nie będzie

Specjalny zasiłek opiekuńczy do likwidacji

Zmieniają się przepisy dotyczące dodatkowych świadczeń wspierających. Z dniem 1 stycznia 2024 roku znika specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszący 620 zł miesięcznie, a pojawia się nowe świadczenie wspierające. W praktyce oznacza to, że od 1 stycznia 2024 specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przyznawany, ale osoby, które już go mają lub otrzymają do końca 2023 roku, de facto go zachowają. Zachowanie specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie możliwe także wtedy, gdy osobie niepełnosprawnej zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będące kontynuacją tego poprzedniego (wtedy trzeba bowiem składać nowy wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy). Ponadto specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada danego roku do 30 października następnego. Decyzje w sprawie przyznania specjalnego zasiłku od 1 listopada br. będą więc wygasać 30 października 2024 r., ale opiekun będzie mógł odnowić uprawnienie do tej formy wsparcia na kolejny okres, o ile złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, ale pod pewnymi warunkami: jeśli osoby te nie pracują lub rezygnują z pracy, by opiekować się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Niestety, specjalny zasiłek opiekuńczy obwarowany jest progami dochodowymi i przysługiwać może tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu, stosownie do przepisów o świadczeniach rodzinnych).

