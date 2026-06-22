List z ZUS do emerytów. Jakie dwie decyzje znajdziesz w środku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył jedną z największych w tym roku akcji wysyłkowych. Do skrzynek pocztowych w całym kraju trafiło blisko 8,9 miliona listów z ZUS. W każdej kopercie seniorzy znajdą dwie bardzo ważne decyzje dotyczące ich świadczeń.

Pierwsza z nich dotyczy corocznej waloryzacji świadczeń emerytalnych, a druga przyznania dodatkowego świadczenia pieniężnego, czyli tak zwanej trzynastej emerytury. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, celowe połączenie obu dokumentów w jednej przesyłce ma na celu uproszczenie komunikacji i ograniczenie kosztów. Dzięki temu rozwiązaniu seniorzy otrzymują komplet najważniejszych informacji za jednym razem.

Nowe, wyższe stawki emerytur i rent. Sprawdź kwoty po waloryzacji

Tegoroczna waloryzacja emerytur 2026 przyniosła podwyżkę świadczeń o 5,3 procent. Ta dobra wiadomość dla portfeli seniorów oznacza wzrost emerytur, rent oraz towarzyszących im dodatków. Co ważne, cały proces odbywa się z urzędu, więc świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków. Nowa decyzja z ZUS to oficjalna informacja o wysokości świadczenia po podwyżce.

W praktyce oznacza to, że od marca najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do kwoty 1978,49 zł brutto. Zwiększyły się również inne świadczenia, w tym dodatek pielęgnacyjny do 366,68 zł. Z kolei dodatek dla sieroty zupełnej wynosi teraz 689,17 zł.

Trzynasta emerytura w 2026 roku. Kto ją dostanie i w jakiej wysokości?

W tej samej przesyłce seniorzy znajdą również decyzję o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wysokość trzynastej emerytury w 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto, czyli jest równa minimalnej emeryturze po waloryzacji. Prawo do tego świadczenia mają wszystkie osoby, które na dzień 31 marca miały ustalone uprawnienia do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Jak czytać decyzję z ZUS? Zwróć uwagę na kwotę brutto i potrącenia

Po otwarciu koperty warto dokładnie sprawdzić treść decyzji, która jest oficjalnym potwierdzeniem nowych kwot. Dokument szczegółowo wskazuje wysokość świadczenia brutto po waloryzacji, a także kwotę potrąconej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. To kluczowe informacje dla domowego budżetu. Jak podkreśla ZUS, przekazanie tych danych jest ustawowym obowiązkiem, a tegoroczna akcja wysyłkowa dobiegła już końca i wszystkie przesyłki zostały przekazane operatorowi pocztowemu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]