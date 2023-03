Lista 100 najbogatszych Polaków 2023. Nastąpiła zmiana na podium!

Nie do wiary

Najbogatsi Polacy 2023. Forbes publikuje listę

Jak informuje magazyn Forbes, na tegorocznej liście 100 najbogatszych Polaków znalazło się 8 nowych nazwisk. Podium nie stanowi znacznego zaskoczenia, choć w pierwszej trójce nastąpiło niewielkie "przetasowanie". Wśród dwudziestu najbogatszych Polaków znalazły się trzy kobiety. Jakie branże zdominowały zestawienie i kto zdobył tytuł najbogatszego Polaka?

1. Michał Sołowow - 25,85 mld zł

Polski przedsiębiorca, inwestor i kierowca rajdowy, największy polski przemysłowiec i inwestor prywatny za granicą, działający m.in. w sektorze chemicznym, podłóg drewnianych, płytek i ceramiki sanitarnej. Kielecki miliarder po raz piąty z rzędu został najbogatszym Polakiem. Aktualnie jest właścicielem lub znaczącym udziałowcem m.in. następujących spółek: Cersanit, Barlinek, sklepy Komfort, Homla. Sołowow działał także w branży medialnej, był m.in. przejściowo właścicielem „Przekroju”, „Życia Warszawy” oraz regionalnych gazet „Echo Dnia” i „Słowo Ludu” oraz kieleckiej rozgłośni radiowej – Radio Tak (obecnie oddział RMF Maxxx).

2. Tomasz Biernacki - 19,85 mld zł

Polski przedsiębiorca, menedżer, założyciel i współwłaściciel sieci handlowej Dino Polska. Awansował na liście o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego roku. Jak informuje Forbes, "od momentu debiutu na liście w 2017 roku jego majątek powiększył się aż dwudziestokrotnie". "Obecne 18 mld zł przychodów Dino do 2026 roku ma szansę się podwoić" - informuje Forbes.

3. Jerzy Starak - 15,21 mld zł

Polski przedsiębiorca, który w latach 90' prowadzał na polski rynek duże koncerny z branży FMCG: Nutricię i Colgate-Palmolive, a także markę Bols. W 2000 kupił Polpharmę , a w 2012 przejął warszawską Polfę. Uzyskał udziały także w Zakładach Tłuszczowych Kruszwica i Herbapolu Lublin. Poprzez Polpharmę zainwestował w centrum badań i rozwoju nad lekami Polpharma Biologics w Gdańsku. Na listach uwzględniających najbogatszych Polaków notowany od 1990 roku.

4. Zygmunt Solorz - 10,51 mld zł

Polski przedsiębiorca aktywny w szczególności w branży mediów i telekomunikacyjnej, miliarder, założyciel Grupy Polsat Plus, inwestor oraz bezpośredni lub pośredni właściciel takich podmiotów jak Netia, Telewizja Polsat, Grupa Kapitałowa ZE PAK, Port Praski, Elektrim, Plus Bank, Premium Mobile, Eleven Sports, Jet Story. Ponadto filantrop, twórca Fundacji Polsat i Stowarzyszenia Program Czysta Polska."Najpierw telewizja, później telefonia, a teraz energetyka. Cyfrowy Polsat coraz mocniej przekształca się w konglomerat świadczący masowe usługi" - informuje Forbes, podkreślając, że miliarder "szykuje rodzinną sukcesję".

5. Paweł Marchewka - 8,35 mld zł

Polski przedsiębiorca, twórca gier komputerowych, założyciel i CEO Techlandu - drugiego co do wielkości studia gamingowego w Polsce. W ciągu roku, wycena jego firmy wzrosła o 4,2 mld zł. W 2022 roku paweł Marchewka plasował się na 9 miejscu listy Najbogatszych Polaków magazynu Forbes. Firma Marchewki wydała takie gry jak Xpand Rally (2004), Call of Juarez (2006), Dead Island (2011) i Dying Light (2015). Jak informuje Forbes, "Marchewka nie potrzebował inwestorów i wciąż jest właścicielem 99 proc. akcji Techlandu".

6. Dominika Kulczyk - 8,26 mld zł

Polska przedsiębiorczyni, inwestorka i reporterka. Założycielka i prezes Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding i Polenergia S.A., współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. Autorka wielokrotnie nagradzanego cyklu reportaży pt. „Efekt Domina” oraz filmów dokumentalnych powstałych we współpracy z CNN International. Prowadzi projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, działania społeczne na rzecz lokalnych społeczności w Polsce i poza jej granicami, akcje charytatywne, sponsoringowe i z zakresu ekologii.

7. Sebastian Kulczyk - 6,48 mld zł

Polski przedsiębiorca, działający w obszarze nowych technologii, międzynarodowy inwestor. W grudniu 2013, po powrocie z USA, został prezesem Kulczyk Investments, firmy będącej fundamentem działalności jego ojca. Założył fundusz venture capital Manta Ray VC inwestujący w spółki technologiczne. Inicjował projekty wspierające polskie startupy. Stworzył program akceleracyjny InCredibles. Przewodniczy kapitule projektu Jutronauci. Z jego inicjatywy po raz pierwszy w Polsce pojawił się Singularity University. Jak informuje Forbes, "to pierwszy rok, w którym Sebastian dotrzymał kroku siostrze Dominice". Ich majątki wzrosły podobnie o około 8 proc. ale wycena Dominiki jest wyższa o 1,8 mld zł.

8. Zbigniew i Mateusz Juroszek z rodziną - 5,65 mld zł

"Zbigniew Juroszek to właściciel spółki Atal, założonej w 1990 r. jako importer tkanin, która stoi na czele grupy rozwijającej działalność deweloperską. Jego syn Mateusz rozwija działalność bukmacherską - należą do niego zakłady bukmacherskie STS, które po zdominowaniu polskiego rynku, rozpoczęły europejską ekspansję. Akcje deweloperskiej spółki to zaledwie jedna piąta wszystkich aktywów"- informuje Forbes.

9. Arkadiusz Muś - 4,51 mld zł

Jeden z największych producentów szyb zespolonych w Europie. Press Glass ponad 90 proc. szyb sprzedaje za granicą, m.in. w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. "Przywiązany do wartości liberalnych szef Press Glassu traktuje każdy kryzys jak kolejną szansę. Jego cel: zbudować globalną korporację, która przetrwa dekady" - podrkeśla magazyn Forbes.

10. Andrzej Grabowski - 3,75 mld zł

Pierwszą dziesiątkę zamyka Andrzej Grabowski twórca Polmleku, największej prywatnej firmy mleczarskiej w Polsce. W 2015 r. wszedł na rynek soków, kupując Fortunę, a w 2016 roku przejął Lacpol. Prowadzi firmę ze swoim wspólnikiem Jerzym Boruckim.

Lista Forbesa. Miejsca 11-20

Druga dziesiątka najbogatszych Polaków przedstawia się następująco:

11. Jerzy Borucki - 3,69 mld zł (branża mleczarska)

12. Jacek, Wojciech, Tomasz Furman - 3,32 mld zł (właściciele Aflofarm Farmacja)

13. Susan Wojcicki - 3,31 mld zł (szefowa YouTube)

14. Tomasz Domogoła - 2,95 mld zł (inwestycje, właściciel firmy TDJ)

15. Jacek Szwacjowski - 2,93 mld zł (farmacja -> Pelion, sieć aptek DOZ, drogerie Natura)

16. Jakub Zabłocki - 2,76 mld zł (jeden z twórców Domu Maklerskiego X-Trade Brokers)

17. Leszek Boruch - 2,62 mld zł (właściciel firmy Chemirol potentata polskiego rynku handlu nawozami i innymi produktami dla rolników)

18. Rafał Brzoska - 2,61 mld zł (założyciel i prezes InPost)

19. Bogdan i Elżbieta Kaczmarek - 2,58 mld zł (branża meblarska)

20. Dariusz Miłek - 2,53 mln zł (twórca CCC)

