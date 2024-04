Lista firm sprowadzających zboże z Ukrainy. Teraz żądają przeprosin od Tuska!

Afera zbożowa. Posypie się lawina pozwów?

Z prezentacji resortu rolnictwa wynika, że obecnie rząd ponosi konsekwencje opublikowanej listy importerów zboża z Ukrainy w końcówce listopada 2023 r. przez Annę Gembicką minister rolnictwa w dwutygodniowym rządzie.

Jak stwierdził Krajewski, teraz firmy zgłaszają się do ministerstwa o sprostowanie informacji zawartych na liście lub wręcz usunięcie danego podmiotu z listy (w przypadku braku takiej decyzji wskazują na ścieżkę sądową w celu uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa).

Monika Piątkowska, prezeska Izby Zbożowo-Paszowej już w listopadzie alarmowała, że na liście opublikowanej przez Gembicką byli importerzy, którzy sprowadzali zboże kiedy było to możliwe przed embargo, a także firmy, które na prośbę ministerstwa wspierały tranzyt tego zboża w chwili złej przepustowości.

Portalspożywczy.pl z kolei przypomina także, że "w lutym br. mediach społecznościowych i na forach internetowych krążyła kolejna lista firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy. Spis, który wyciekł to łącznie ponad 500 podmiotów, a także wartość sprowadzonego ziarna. Jednak lista ta nigdy nie została potwierdzona przez urzędników, a skutki jej "wypłynięcia" były dość spore, ponieważ wiele firm, które się na niej znalazły mierzyły się z niepochlebnymi opiniami wśród konsumentów, a nawet bojkotem".

Tymczasem Michał Kołodziejczak wiceminister rolnictwa wielokrotnie zapewniał, że lista firm będzie opublikowana, jednak trwają konsultacje prawne.

Jednocześnie resort rolnictwa również wytacza już ciężkie działa.

Wiceminister Krajewski zapowiedział, "na dniach nałożymy pierwszą karę na firmę, która za rządów PiS sprowadziła zboże deklarowane jako techniczne, a później próbowano je wprowadzić do obrotu, wykorzystać do celów konsumpcyjnych czy paszowych. Ta kara się za chwilę pojawi". Jak dodał "to będzie już kara liczona w milionach zł, duża kara dotykająca przedsiębiorstwo, które po prostu złamało prawo" - podkreślił wiceminister. Zaznaczył, że o szczegółach chce powiedzieć, jak wszystkie decyzję będą już zatwierdzone i podjęte.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.