300 tys. bochenków chleba z ukraińskiego zboża w Polsce. Prokuratura bada sprawę

Czego dotyczą zarzuty?

Zboże techniczne było tak nazwane na potrzeby łatwiejszego przewozu przez granicę. W ten sposób nie podlegało żadnej kontroli norm.

Pierwszy podejrzany - jak informuje Bankier.pl- ma zarzut oszustwa na szkodę polskiej spółki zajmującej się handlem zbożem. Miał sprzedać jej ponad 111 ton pszenicy technicznej z Ukrainy, oczywiście nie ujawniając szczegółów dotyczących pochodzenia zboża. Tę szkodę wyceniono na 150 tys. zł.

"Druga osoba jest podejrzana o podrabianie dokumentów, które przewożący przedstawili w agencji celnej podczas importu zboża z Ukrainy. Usłyszała ona także zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego. Wpisana wartość towaru na fakturach to ponad 91 tys. zł."-czytamy na portalu. Bankier.pl, podaje że trzeci z podejrzanych dopuścił się oszustwa celnego. W 190 zgłoszeniach, które dotyczyły kukurydzy i rzepaku, zadeklarował, że mają one cele techniczne, choć trafiły normalnie na sprzedaż w Polsce jako spożywcze. Wartość towaru to ponad 6,3 mln zł.

"Prokurator nałożył na nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych i dozorów policji"-czytamy.

Zboże techniczne szkodzi życiu i zdrowiu

Jak informowaliśmy w kwietniu tego roku, o zbożu technicznym zrobiło się głośno za sprawą protestów rolników sygnalizujących, że tańsze zboze z Ukrainy zalewa polski rynek, przez co mocno spadły ceny w skupie, na czym stracili polscy rolnicy.

Ministerstwo Finansów informowało, że zboże techniczne masowo wwożone przez spekulantów, może być wykorzystane do produkcji np. spirytusu technicznego lub jako biokomponenty do biopaliw, a jego "użycie go do produkcji mąki – może stanowić niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

Przypomnijmy, że zboże było sprowadzane jako techniczne, oferowano polskim firmom jako krajowe – spożywcze, konsumpcyjne. W efekcie ukraińskie zboże, które nie podlega unijnym normom, było mieszane z polskim i przerabiane na mąkę. oszustwa związane z masowym importem zboża z Ukrainy ściga specjalny zespół złożony z prokuratorów, funkcjonariuszy służb celno-skarbowych oraz ABW i CBA. Teraz mamy ierwsze fekty ich działań.

