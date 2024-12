Listonosz wcześniej przyniesie emeryturę. Wypłata jeszcze przed Bożym Narodzeniem

Wcześniejsza wypłata emerytur

W grudniu pewną grupę emerytów czekają zmiany w terminach wypłat emerytur. Jak zapewnia Poczta Polska, świadczenia emerytalno-rentowe, które przypadają na 25. dzień grudnia, listonosze będą wypłacać już od 20 grudnia 2024 roku- wszystkie należności, za których doręczenie odpowiada Poczta Polska, zostaną dostarczone adresatom do Świąt Bożego Narodzenia. Zatem ci seniorzy, którzy standardowo otrzymują emerytury 25 dnia miesiąca, wyjątkowo w grudniu dostaną wypłatę emerytury z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zatem już od 20 grudnia powinny one spodziewać się wizyty listonosza lub też przelewu z ZUS bezpośrednio na konto bankowe. Skąd taka zmiana w kalendarzu wypłat emerytur? Odpowiedź jest bardzo prosta. 25 grudnia to Boże Narodzenie, dzień ustawowo wolny od pracy. A w takiej sytuacji kiedy to dzień wypłaty świadczenia z ZUS (czy też od innego płatnika) wypada w święto, to zakład musi wypłacić pieniądze z wyprzedzeniem.

Wcześniejszych wypłat świadczeń z ZUS powinny spodziewać się także osoby, które zwykle dostają je 1 dnia każdego miesiąca. 1 stycznia (środa) mamy Nowy Rok, zatem tym razem emerytura powinna przyjść do końca 2024 roku. Mamy tutaj taką samą sytuację jak w przypadku 25 grudnia, czyli Bożego Narodzenia.

Zmiana daty wpływu emerytury

Warto zaznaczyć, że emeryt nie może samodzielnie zmienić daty wypłaty emerytury. Jest ona ustalana przez ZUS w sposób zapewniający równomierne rozłożenie wypłat w ciągu miesiąca. Taki system pozwala na sprawną obsługę milionów świadczeniobiorców i efektywne zarządzanie środkami publicznymi.