Listonosze będą teraz dostarczać leki? Prezes Poczty Polskiej zdradza nowy plan

Nowy prezes Poczty Polskiej ma plan na firmę

Sebastian Mikosz, nowy prezes Poczty Polskiej ma plan na rozwój firmy. Wszystko wskazuje na to, że listonosze będą mieli nowe obowiązki. W rozmowie z "Faktem" prezes Mikosz zdradza szczegóły swojego planu. Podsumowując jego propozycje, można stwierdzić, że listonosze będą mieli o wiele więcej pracy. Prezes Mikosz ma dla nich sporo nowych zadań. Jednocześnie nowy prezes mówi jasno, że poczta nie planuje zatrudniać więcej listonoszy, bo ewolucja i transformacja poczty idzie w stronę zmniejszania liczby przesyłek listowych.

Skoro listonosz nie będzie już roznosił całej torby listów, to jakie będzie miał zadania? Prezes Mikosz w wywiadzie mówi wprost: "Listonosz już dzisiaj po części jest kurierem i będzie coraz częściej pełnił tę rolę". I dodaje: "Nadal widzimy rolę listonosza w zarządzaniu i dostarczaniu gotówki". Czyli seniorzy, którzy nie chcą mieć konta w banku wciąż będą mogli otrzymywać swoją emeryturę bezpośrednio w gotówce od listonosza. Ale dostarczenie emerytury to nie wszystko. Jak zauważa prezes Poczty Polskiej, w wielu krajach europejskich, w których poczty przeszły zmiany, listonosz dystrybuuje produkty finansowe. Nie podpisuje się umowy kredytowej u listonosza, ale to on może informować i zachęcać do korzystania z produktów finansowych.

Leki od listonosza

To nie koniec nowych zadań dla listonosza. Okazuje się, że listonosz mógłby także dostarczać leki z apteki. Takie rozwiązanie sprawdza się już winnych krajach, np. we Francji. "W społeczeństwie, które się starzeje, ale jednocześnie żyje coraz dłużej i w którym usługi w ramach tzw. ekonomii senioralnej będą miały coraz większe znaczenie, jest miejsce dla Poczty Polskiej, mamy też odpowiednią logistykę" - wyjaśnia Sebastian Mikosz. i mocno podkreśla: To, co jest naszym największym kapitałem, to fakt, że pracownikom poczty, listonoszom się ufa".

Powszechne e-doręczenia

W sumie nie ma co się dziwić prezesowi, że szuka nowych rozwiązań dla listonoszy, bo coraz popularniejsze mają być e-doręczenia. Więc będzie coraz mniej przesyłek i konieczności wystawiania awiza. "Komunikacja między klientem poczty a urzędami będzie się odbywała w formie elektronicznej. Oczywiście, jeśli ktoś nie będzie chciał z tego korzystać, to państwo nie ma prawa go zmusić i wtedy nadal będzie otrzymywał przesyłki w formie tradycyjnej. W praktyce — poczta będzie zarządzać skrzynką osoby, która nie chce jej mieć, następnie drukować ten list i go dostarczać. Zatem ta rola listonosza z definicji będzie inna, bo tych listów będzie w ciągu kilku lat naprawdę znacząco, znacząco mniej, niż dzisiaj" - mówi prezes.

