Listy od ZUS-u dla seniorów. Dla kogo niespodzianka pieniężna?

PIT-11A – otrzymanie tego dokumentu to dobra wiadomość

Otrzymanie od ZUS-u dokumentu PIT-11A oznacza że wpłacone zaliczki na podatek przewyższają podatek należny. Przysługuje wtedy zwrot podatku, z tego powodu PIT-11A można potraktować jako „bon od ZUS”.

PIT-11A nie oznacza bonusu dla każdego. Jeśli podatnik np. jednocześnie pobierał emeryturę oraz miał dochody zagranicą – wtedy może się okazać, że konieczna jest dopłata podatku zamiast czekania na zwrot.

Jednak PIT-11A przysłany przez ZUS to co do zasady dobra wiadomość. Co więcej, można spowodować, aby zwrot podatku był większy. Jak to możliwe?

PIT-11A jest podstawą do złożenia rocznego rozliczenia PIT-u. Pojawia się tu możliwość uwzględnienia całego szeregu ulg podatkowych – np. ulga rehabilitacyjna, termomodernizacyjna, lub ulga na internet. Złożenie do urzędu skarbowego PIT-u z optymalnym uwzględnieniem podatkowych przywilejów, daje perspektywy, aby bonus od ZUS dodatkowo powiększyć.

PIT-40A oznacza niedopłatę lub zero podatku

Z jakiego powodu seniorzy nie powinni wyrzucać do kosza listów od ZUS? Taki list może zawierać nie tylko informację o korzystnej niespodziance finansowej (PIT-11A). Inną opcją jest druk PIT-40A z informacją o niedopłacie podatku lub zerowym podatku do zapłaty.

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia jest równy zero złotych.

W jakich przypadkach emerytura nie powoduje konieczności rozliczenia PIT-u?

Osoba pobierająca emeryturę i nieosiągająca innych dochodów oraz niekorzystająca z ulg podatkowych może nie zwracać większej uwagi na termin do rozliczenia PIT-u. W takim przypadku organy państwowe wszystko same rozliczą. Jednak również wtedy lepiej przeczytać list od ZUS w celach informacyjnych.

Bierność nie zawsze popłaca. Jeśli ktoś ma opcję rozliczenia ulgi podatkowej, to złożenie PIT-u do urzędu skarbowego jest potencjalnie bardzo korzystne – może spowodować zwrot.

Pieniądze to nie wszystko - Andrzej Kubisiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.