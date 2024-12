Sposoby ogrzewania nieruchomości. Co wybrać i jakie są koszty?

Duża liczba osób wpisanych na listę nie oznacza jednak bardzo długiego czasu oczekiwania na mieszkanie

Główny Urząd Statystyczny niedawno dostarczył nowe informacje o liczbie osób oczekujących na lokum od gminy. Pod koniec 2023 roku, w całej Polsce na mieszkanie komunalne czekało ok. 56 400 gospodarstw domowych. Do ogólnopolskiej kolejki trzeba doliczyć ok. 67 400 gospodarstw czekających na najem socjalny lokalu o niskim standardzie.

Kolejkę po gminne mieszkanie z grudnia 2023 r. uzupełniało ok. 15 800 gospodarstw domowych oczekujących na pomieszczenia tymczasowe w związku z eksmisją. Eksperci portalu GetHome.pl postanowili sprawdzić, gdzie mieszkaniowe kolejki były bardzo długie.

Dzięki bardziej szczegółowym danym GUS z grudnia 2023 r. można ustalić, w których powiatach i miastach na prawach powiatu, kolejka osób czekających na gminne mieszkanie (socjalne lub komunalne) była najdłuższa.

Największą liczbą oczekujących pod koniec 2023 r. są następujące miasta:

Zabrze – 7876 gospodarstw domowych czekających na mieszkanie komunalne lub socjalne (wynik bez lokali zamiennych i pomieszczeń tymczasowych)

Wałbrzych - 4248

Łódź - 4029

Wrocław - 3607

Gdańsk - 2684

Bytom - 2380

Katowice - 2347

Warszawa - 2219

Szczecin - 1843

Elbląg – 1767

Duża liczba osób wpisanych na listę nie oznacza jednak bardzo długiego czasu oczekiwania, jeśli co roku przydzielanych jest sporo mieszkań. Dlatego eksperci GetHome.pl obliczyli średni czas oczekiwania na gminne lokum dla osoby z końca kolejki – przy założeniu zeszłorocznej rotacji najemców w mieszkaniach komunalnych i socjalnych. Taki wynik z końca 2023 r. przedstawia się bardzo kiepsko między innymi w przypadku Świnoujścia (10,7 roku), Wałbrzycha (10,2 roku) i Torunia (10,0 roku).

W grupie dużych miast oprócz Warszawy (wynik: 0,7 roku), na tle średniej ogólnopolskiej (3,0 roku), dobrze wypada też Poznań (0,7 roku) i Kraków (1,3 roku).

Warto jednak pamiętać, że krótki czas oczekiwania na mieszkanie od gminy bywa czasem związany z bardzo restrykcyjnymi kryteriami dochodowymi dla nowych najemców. Trudno w takiej sytuacji przyjąć, że gmina dobrze zaspokaja potrzeby mieszkaniowe najuboższych.