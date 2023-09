„Lokalna półka” PiS. Sklepy czeka rewolucja? Co z cenami?

„Lokalna półka” wspiera polskich dostawców

Kolejna obietnica wyborcza PiS to "Lokalna Półka". Program zapowiedział w mediach społecznościowych były minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. - "Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów".

Według założeń programu zyskają klienci, bo będą mieli lepszy dostęp do świeżych i smacznych produktów, a ich pieniądze zostaną w ich najbliższej okolicy. Na paragonach będzie można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi produkt. "Zobowiążemy markety do współpracy z lokalnymi producentami żywności" – przekonuje Ardanowski.

„Lokalna półka" - czy wzrosną ceny?

Jak przekazał w rozmowie z PAP prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński, w tej chwili trudno jednoznacznie ocenić sam program, bo jego szczegóły nie są jeszcze znane. "Natomiast sam pomysł jest oczywiście bardzo dobry" - zaznaczył.

W opinii prezesa Związku Polskie Mięso, jeśli w skutek wprowadzenia programu "Lokalna półka" dojdzie do podniesienia cen niektórych produktów, "to tym lepiej dla producentów i przetwórców". "Ponieważ dzisiaj i producenci i przetwórcy niestety często dokładają do tego biznesu kosztem właśnie sieci handlowych" – powiedział. Odnosząc się do ryzyka wyższych cen dla konsumentów, Choiński ocenił, że "konsument uzyska wtedy dużo lepszy produkt, dużo bardziej wartościowy". "Wobec tego w bilansie to będzie też na plus" – podsumował.

